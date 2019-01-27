Son Dakika Haberleri: Apple İos 12.1.3 Güncellemesini Yayınladı!

Apple İos 12.1.3 Güncellemesini Yayınladı!

36 dakika önce

Apple iOS 12.1.3 Güncellemesini Yayınladı!

Apple İos 12.1.3 Güncellemesini Yayınladı!, System.String[]
Apple iOS 12.1.3 Güncellemesini Yayınladı!


iOS 12.1.3, iPhone'unuz veya iPad'iniz için sorun giderecek yazılım güncellemeri içeriyor. Özellikle Mesajlar'daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu gidermesi dikkat çekiyor.

Apple iOS 12.1.3 Güncellemesi

Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu bu güncelleme ile gideriliyor.
iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir
Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer
Bu sürüm ayrıca HomePod için de sorun gidermeler içerir. Bu güncelleme:
HomePod'un yeniden başlamasına neden olabilen bir sorunu giderir
Siri'nin dinlemeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu ele alır

Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:

Apple iOS 12.1.3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:28 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Teknoloji
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