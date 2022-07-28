Yeni iOS sürümünü beğenmeyenlere kötü haber!

Eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilecek olan iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 sürümü de kullanıcılara sunulacak. Hali hazırda test edilen ve şu anda dördüncü beta sürümü yayınlanmış olan iOS 16 için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz günlerde iOS 15.6 sürümü yayınlanmıştı.

iOS 15 için yayınlanan bu altıncı sürümünün yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçti ve Apple önceki sürümün yani iOS 15.5'in fişini çekti. iOS 15.5 ve iPadOS 15.5 için imzalamanın durdurulması nedeniyle artık bu sürümlere geri dönüş yapmak mümkün değil.

iOS 16 Beta 4

Apple, iOS 15.5 sürümünü imzalamayı durdurdu

Apple'ın iOS 15.6 güncellemesi ile birlikte yayınladığı sürüm notları şu şekildeydi;

Aygıtın saklama alanında yer olsa bile saklama alanının dolu olduğunu belirten bir uyarının Ayarlar'da gösterildiği bir sorunu düzeltir

Braille aygıtlarının Mail içindeki metinde dolaşırken yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir

Safari'de bir sekmenin daha önceki bir web sayfasına geri dönme sorununu düzeltir

Eski iOS sürümüne neden döneyim? sorusunun aklınızda oluşma ihtimali oldukça yüksek. Hemen yanıt verelim: yeni sürümde yaşanan ve sizi doğrudan etkileyen bir sorun nedeniyle geri dönme ihtiyacı ortaya çıkabilirken, genellikle Jailbreak ile ilgilenen kullanıcılar eski iOS sürümlerine geri dönmek istiyor.

Odyssey Team grubu, iOS 15 çalıştıran cihazlar için ilk jailbreak aracı üzerinde çalıştıklarını bu ayın başında duyurdu. Ancak, Apple'ın güvenliği her geçen gün artırması nedeniyle iOS 15.0 ve iOS 15.1.1 sürümleri arasında bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olacak.

Eski iOS sürümlerini kullanmak hem yeniliklerden mahrum kalmanıza, hem de güvenlik açıkları karşısında savunmasız durumda olmanıza neden oluyor.