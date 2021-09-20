Teknoloji devi Apple, yeni döneme güçlü girmek adına art arda çalışmalara devam ediyor. Ünlü teknoloji şirketi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği iPhone 13 lansmanının ardından bugün de iOS 15 işletim sistemini tanıttı. Güncellemenin hangi telefonlarına yansıyacağı da merak edilmeye başlandı.
Apple kullanıcıları, yepyeni işletim sisteminin kendilerine ulaşması için artık dakikaları sayıyorlardı. Şirket, genelde işletim sistemi güncellemelerini Pasifik saatine göre 10.00'da yayınlıyordu. Bu da ülkelerin kendi yerel saatlerine göre farklı anlarda iOS ve diğer işletim sisteminin güncellemelerini almalarına yol açıyordu. Bu nedenle güncelleme, Türkiye'de ancak akşam saatlerinde yayınlandı.
Apple'ın haziran ayında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde tanıttığı iOS 15, Türkiye saati ile 20.00'de yayınlandı. Böylelikle kullanıcılar, bu akşam itibarıyla Apple'ın yeni işletim sistemlerini akıllı telefonlarına, tabletlerine ve akıllı saatlerine yükleme imkanı yakalamaya başladı. Ayrıca tüm modeller, güncellemeyi aynı anda aldı. Yani desteklenen iPhone modellerinin tamamı, saat 20:00 itibarıyla iOS 15'e geçiş yapabilme imkanına sahip oldu.
Apple'nin güncelleme kararında en dikkat çeken detay ise Iphone 6S'le ilgili alınan karar oldu. 2015 senesinde kullanılmaya başlanan telefonun piyasaya çıkmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen güncelleme alması şaşırttı.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, IOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek - Son Dakika