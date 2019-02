Apple, İos'un Yeni Sürümünde Jiroskop ve İvmeölçer İzinlerini Denetlemeye İzin Verecek

iOS 12.2'nin beta sürümünde fark edilen, web sitelerinin jiroskop ile ivmeölçeri doğrudan kullanmasını engelleyen Hareket ve Yönlendirme Erişimi özelliği, Ayarlar kısmına girip Safari > Gizlilik ve Güvenlik yolunu takip ettiğinizde karşınıza çıkıyor. Standart olarak kapalı olan özelliğin web sitelerinin bu verileri kullanabilmesi için açılması gerekiyor.Cihazın bazı özelliklerini test etmek için kullanılan sitelerden biri olan "What Web Can Do Today"e girildiğinde Hareket ve Yönlendirme Erişimi açıkken jiroskop ile ivmeölçerin kullanıldığı ve verilerin geldiği görülürken, bu erişimi kapattığımızda herhangi bir veri elde edilmiyor.Benzer bir örneğe Apple 'ın hareket destekli iPhone sayfasında da rastlıyoruz. Normalde telefonu eğdiğinizde sayfa da hareket ediyorken, erişimi kapatınca iPhone'da herhangi bir değişiklik gözlemlenmiyor.Apple'ın bunu, geçen sene WIRED'ın ortaya çıkardığı ve birçok sitenin izinsiz veri topladığını söylediği bir rapora karşı geliştirmiş olabileceği düşünülüyor. Hatırlayacak olursak bir yazılım mühendisi olan Felix Krause de 2017 yılında benzer bir konuyu Apple'a rapor etmişti.