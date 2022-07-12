Apple, iPad Pro'ları kazıyarak inceltecek! - Son Dakika
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Apple, iPad Pro'ları kazıyarak inceltecek!

12.07.2022 23:00
Apple, iPad Pro'ları kazıyarak inceltecek!

Apple, önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iPad Pro modellerini inceltebilmek için OLED ekranlarını tek tek kazıma kararı aldı.

Apple, 2 ay sonra düzenleyeceği yeni etkinliğe hazırlanıyor. Burada yeni iPhone, iPad, Watch ve AirPods Pro modellerinin tanıtılması bekleniyor. Fakat önümüzdeki yılın planları da şimdiden yapılmış durumda. Apple ise yapılacaklar listesinin başına iPad Pro modellerini inceltmeyi yazmış durumda.

Apple, iPad Pro modellerinde kullanacağı OLED ekranları inceltiyor!

Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği iPad Pro, iPhone ve MacBook modellerinin ekranı için şimdiden panel üreticileriyle el sıkıştı. Fakat dikkatleri asıl çeken şey, burada kullanılması planlanan OLED ekranların yeni bir yöntem kullanarak inceltilecek olması.

Apple, iPad Pro'ları kazıyarak inceltecek!

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, Samsung ve LG'yi OLED ekranları için iki ana tedarikçi olarak belirledi. 2024'te seri üretime sokacağı paneli ise şimdiden testlere ve prototip denemelerine sokmaya başladı. Ancak bu paneller istediği kadar ince değil.

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Bu nedenle yeni bir kuru aşındırma tekniğini kullanan Apple, kimyasal gazlar aracılığıyla panellerin üzerindeki istenmeyen katmanları tek tek kazıyor. Bu sayede her bir katmanda düşük oranda gözüksede genele bakıldığında büyük oranda incelmesini sağlayan bir çözüm bulmuş oluyor.

Ayrıca bu sürecin doğaya da katkısı olduğu ve gelecekteki olası geri dönüşüm sürecini şimdiden kısalttığı söyleniyor. Tabii Apple bunu lansmanda birkaç kez söyleyecek olsa da asıl amacın iPad'leri inceltmek, bataryaya yer açmak ya da hafifletmek olduğunu biliyoruz.

Fakat herkes için kazan-kazan senaryosu söz konusu. Buna ek olarak 2024 yılında tablet, telefon ve bilgisayarlarda kullanılacak olan panellerin yaklaşık olarak 2 katına varan bir parlaklık seviyesine ulaşabileceği söyleniyor. Ayrıca 10 ila 120 Hz arası değişebilen ekran tazeleme hızı da desteklenecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, iPad Pro'ları kazıyarak inceltecek! - Son Dakika

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