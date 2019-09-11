- Apple iPhone 11 serisini tanıttı

CALİFORNİA - Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı.

Teknoloji devi Apple, ABD'nin California eyaletindeki Cupertino şehrinde yer alan Steve Jobs Theater'da düzenlenen etkinlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı. Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı, beyaz renkleri bulunan iPhone 11'in 12 megapiksel geniş açılı kamerası ve 12 megapiksel ultra geniş kamerası bulunuyor. Yeni portre türlerine ve daha fazla ışık denetimine sahip ve çift kamerası olan iPhone 11'de yeni ultra geniş kamera sayesinde kadraja dört kat daha geniş alan sığıyor. Yeniden tasarlanan arayüz, ultra geniş kamerayı kullanarak kadrajın dışında neler olduğunu da gösteriyor. Kolayca video çekip, düzenlenebiliyor. iPhone 11'in tüm kameraları saniyede 60 kare 4K video çekebiliyor. Görüntü yakınlaştırıldığında ses de yakınlaşıyor.

Ağır çekim selfie yani "slofie" çekebilen yeni iPhone modeline ayrıca kamera özelliğine otomatik gece modu da eklendi. iPhone 11'in iPhone XR'dan bir saat daha fazla sarj edilebileceği belirtildi.

iPhone 11 Pro aynı geniş ve ultra geniş kameraların yanı sıra yeni bir telefoto kameraya sahip. Bu üç kamera bir araya gelerek daha fazla kadraj seçeneği için dört kat optik zoom aralığı sunuyor. iPhone 11 Pro işlem gücü sayesinde, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu özelliklerinden faydalanarak saniyede 60 kare 4K videolar çekebiliyor.

iPhone 11 Pro'da 4 saate kadar, iPhone 11 Pro Max'te 5 saate kadar daha uzun pil ömrü bulunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle de yaklaşık 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Yeşil, Gri, Gümüş ve Altın renkleri bulunuyor.

iPhone 11'in fiyatı 699 dolar, iPhone 11 Pro'nun 999 dolar olarak açıklanırken, iPhone 11 Pro Max'in ise bin 99 dolardan satışa çıkacağı belirtildi. Yeni modellerin Türkiye fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni iPhone modellerinin ön siparişleri ise 13 Eylül Cuma günü verilebilecek.