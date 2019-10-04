Son Dakika Haberleri: Apple iphone 11 üretimini 8 milyon adet artırıyor
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Apple iphone 11 üretimini 8 milyon adet artırıyor

1 saat önce

ABD Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 11 modeli üretimini planlanandan 8 milyon adet daha artırma kararı aldı.

Apple iphone 11 üretimini 8 milyon adet artırıyor, System.String[]

ABD Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 11 modeli üretimini planlanandan 8 milyon adet daha artırma kararı aldı.

Nikkei Asian Review haberine göre Apple, iPhone 11 modeli toplam üretim öngörüsünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 8 milyon adet daha fazla üretim siparişi verdi.

Konuya yakın kayhaklana dayandırılan habere göre, bu gelişmeye bağlı olarak toplam iPhone üretimi, 2019 yılında geçen yıla göre yükselecek. Daha önce yapılan açıklamalarda, düşük talep nedeniyle iPhone üretiminin geçen yıla göre daha düşük miktarda planlandığı belirtilmişti.

iPhone 11 modeli, ABD'deki 699 dolarlık fiyatıyla, piyasaya sürüldüğü 20 Eylül'de Apple'ın "bütçe dostu" seçeneği olarak tanıtılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Apple, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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