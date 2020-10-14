- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti - Son Dakika

- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti

14.10.2020 03:01

- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı.

- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti

WASHINGTON - Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı. Şirket, yeni telefonlarında 5G teknolojisine de yer verdi.

ABD merkezli teknoloji firması Apple, iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesinin tanıtımını yaptı. Türkiye saati ile 20.00'de başlayan tanıtım online olarak gerçekleştirildi. İlk olarak görücüye çıkarılan ürün HomePod Mini oldu. Akıllı hoparlörün üst bölümünde dokunmatik bir ekran yer alırken, fiyatının 99 dolar olduğu duyuruldu. Teknoloji devi Apple tanıtımda daha sonra iPhone 12 serisinin 4 farklı modelini görücüye çıkardı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplam 4 yeni modelde 5G teknolojisi bulunduğu duyuruldu.

6.1 inç ekrana sahip iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone 12 Mini'nin ise fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. 5.4 inç ekrana sahip olan iPhone 12 Mini, iPhone 12'ye göre daha küçük boyutta bulunuyor.

6.1 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar, iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise bin 99 dolar olarak açıklandı.

Yeni iPhone modellerinin kutularında şarj adaptörü ve kulaklık yer almadı.

- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti
- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti
- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti
- Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, 5G, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti         
16:16
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Apple iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei