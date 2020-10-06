Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak

Apple, yeni iPhone için bir ay gecikmeli de olsa tanıtım tarihi verdi. iPhone 12 serisinin tanıtılacağı etkinlik 13 Ekim Salı günü "Hi, Speed" sloganı ile online gerçekleştirilecek.

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak, System.String[]

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 12 serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu. ABD'li teknoloji şirketi, 13 Ekim Salı günü "Hi, Speed" sloganı ile online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Apple'ın iPhone 12 serisini tanıtması beklenen etkinlik Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Apple'ın özel etkinlliğinin davetinde kullandığı "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sloganı, yeni iPhone modelinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendirildi.

4 MODEL BEKLENİYOR

Apple'ın en son mobil yonga seti A14 Bionic ile gelmesi beklenen iPhone 12 serisinin 4 farklı versiyondan oluşması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlara göre bu 4 model arasında, standart iPhone 12'nin iki ve üst model olan iPhone 12 Pro'nun yine iki farklı versiyonu yer alacak.

Hatırlanacağı üzere Apple'ın artık geleneksel hale gelen Eylül ayındaki tanıtım etkinliklerinde sahneye çıkan yeni iPhone modelleri, bu yıl Covid-19'a bağlı üretim sıkıntılarının da etkisiyle Ekim ayına kalmıştı.

Apple, 15 Eylül'de düzenlediği online etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıkmış ancak iPhone 12 bekleyenler umduklarını bulamamıştı.

Apple, iPhone 12'yi tanıtması beklenen etkinliği 13 Ekim günü gerçekleştirecek
Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Salı, Ekim, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:34

Son Dakika Ekonomi Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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