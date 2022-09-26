Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor - Son Dakika
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Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor

26.09.2022 12:14
Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor

Apple, iPhone 15 serisinde Pro Max modelinin yerine Ultra modeline yer vermeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar!

Bu ayın başlarında düzenlediği "Gelecek Zaman" etkinliğinde iPhone 14 serisini vitrine çıkaran Apple, vakit kaybetmeden iPhone 15 serisi üzerine çalışmalara başladı. Şirket, bu yıl mini modeline veda ederek bir döneme damga vuran Plus modelini geri getirdi. Görünüşe göre bu değişim önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 15 serisinde de devam edecek. Zira son ortaya çıkan raporlara göre şirket, serinin üst düzey teknik özelliklere sahip modelinin ismini değiştirme kararı aldı.

Oyuncu değişikliği! iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra oluyor

Bu gibi isim ve oyuncu değişiklikleri Apple için yeni bir olay değil. Zira ABD'li üretici belirli aralıklarla satış rakamlarından veya isim açısından ömrünü tamamlandığını düşündüğü modeller üzerinde değişiklikler yapıyor. Bunun son örneğini iPhone 14 Plus ile gördük.

Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından yayınlanan son rapora göre Apple, 2019 yılında tanıtılan iPhone 11 serisinden bu yana hayatımızda olan Pro Max modeline veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, iPhone 15 serisinde en güçlü modeline Ultra ismini verecek.

iPhone 14 bir ülkede daha üretime girdi!

Apple'ın böyle bir karar alması şaşırtıcı değil. Zira şirket, 7 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple Watch Ultra modeliyle böyle bir durumun sinyalini verdi. Son ortaya çıkan raporlarla bu değişiklik daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Bunun yanı sıra yeni seride önemli tasarım ve donanım değişikliklerinin de yaşanacağı belirtiliyor. Hatta Apple'ın kullanıcılara Lightning yerine USB-C bağlantı noktası sunacağı ve iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan Dynamic Island tasarımının tüm modellerde kullanılacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın bu kararı mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'dan kritik karar! Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor - Son Dakika

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