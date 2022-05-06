Apple, iPhone kullanıcılarını hiçe saydı! - Son Dakika
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Apple, iPhone kullanıcılarını hiçe saydı!

06.05.2022 20:26
Apple, iPhone kullanıcılarını hiçe saydı!

iOS 15.4.1 yüklü iPhone'larda Apple Music'in, Dock'ta yer alan üçüncü taraf uygulamaların yerine geçtiği ortaya çıktı.

Mart ayı sonunda yayınlanan 15.4.1 güncellemesinde ilginç bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcı raporlarına göre, Apple Music uygulaması App Store'dan indirildiğinde iPhone'un ana ekranı yerine doğrudan alt taraftaki Dock'a yükleniyor.

Sadece bununla da kalmayıp, halihazırda Dock'ta yer alan uygulamaları (Spotify ve Chrome dahil) kaldırıyor. Eşi/benzerine daha önce rastlanmayan bu sorunu bir iOS geliştiricisi Kevin Archer keşfetti. Archer, Apple Music'i indirdiği sırada Dock'ta bulunan Spotify uygulamasının yerine geçtiğini gösteren bir video paylaştı.

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Sorun Apple uygulamalarını da etkiliyor

Edinilen bilgilere göre Apple Music, iPhone'daki sistem uygulamaları ile App Store'dan indirilen Twitter, Spotify, Google Chrome ve benzeri üçüncü taraf yazılımlar dahil Dock'ta bulunan her türlü uygulamanın yerine geçiyor. Söz konu su uygulama telefondan kaldırılmıyor, sadece Dock'tan silinip ana ekrana taşınıyor.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022

Apple konuyla alakalı açıklamada, sorunun farkında olduklarını ve kaynağını araştırmaya devam ettiklerini söyledi. Öte yandan yalnızca iOS 15.4.1 kullanıcılarının değil, eski sürüme sahip iPhone modellerinin de durumdan etkilendiği anlaşıldı. Bir sonraki iOS güncellemesiyle birlikte hatanın çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Fortnite'ın App Store'dan kaldırılması sebebiyle uzun süredir Apple ile yasal zeminde mücadele eden Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, bu soruna ilişkin bir paylaşım yaptı. Sweeney, Apple'ın işletim sisteminde bu tarz hileler yaptığını iddia ederek şöyle konuştu:

Bunu iOS 15.4.1'de doğruladım. Spotify yüklü ve Dock'tayken, Apple Music'i yüklemek Spotify'ın Dock'tan kaldırılmasına yol açtı ve Apple Music'i bana sormadan oraya koydu. Apple Music çalıştırılmadan gerçekleşiyor. Bu yüzden Apple'ın işletim sistemini bunu yapmak için donattığı çok açık!

Epic Games CEO'su dahil olmak üzere bu sorunu yaşayan herkes, Apple'ın kasıtlı olarak yaptığını düşünse de, şirketten net bir açıklama gelmediği için bunu bilemiyoruz.

Peki ya sizler bu sorunu yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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App Store, Spotify, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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