Apple iPhone'ların üçüncü taraflarca tamirine kısmen izin veriyor

Apple, iPhone'ların Tamir Edilmesine İzin Veriyor

Apple iPhone'ların kendisi dışında tamir edilmesine izin veriyor. Apple iPhone'ların üçüncü taraflarca tamirine izin vereceğini açıkladı.



Apple'ın kısıtlayıcı donanım onarım politikalarını eleştiren eleştirmenlerin ardından, dün yapılan açıklama bu politikaların gevşetilmesi adına küçük ama önemli bir adım olarak değerlendirildi. Apple üçüncü taraf onarım firmaları tarafından, bazı temel iPhone sorunlarının giderilmesi için onarım yapılmasına ve onlar için parça tedariği konusunda yardımcı olacağını açıkladı.



Yine de hemen umutlanacak bir değişiklik değil. Bu tamir atölyesi sayılacak firmaların Apple'dan sertifika alması gerekecek. Ayrıca en yaygın ve garanti dışında kalanlar için onarımlar yapılabilir.



Bu çoğunlukla, hatalı pillerin değişimi, hoparlör sorunları ve ekranların değişimi gibi onarımları kapsayacağı anlamına gelebilir. Anakart tamirleri ve su hasarları gibi düzeltmeler bu kapsamda yer almayacak gibi.



Hatırlarsanız, iPhone Üreticisi, bu satıcılara "AASP – Apple'ın Yetkili Servis Sağlayıcılarına" orjinal iPhone parçalarını, kılavuzlarını, eğitimini ve diğer araç gereçleri sağlayacak. Bu yetkili satıcılar bu parçalar için aynı ücretleri ödeyecek olsa da, kendileri değişimleri ve tamirleri yapabilecek.



Daha önce üçüncü taraf tamir atölyeleri AASP programına katılmak için ücret ödemişlerdi, şimdi bu ücretler ödenmeyecek.



Apple'ın COO'su Jeff Williams, şirketin müşterilerin uygun sertifikalandırma ve orijinal parçalarla bağımsız sağlayıcılardan onarım almalarını kolaylaştırmak istediğini söyledi.



Şirket bu güne kadar üçüncü taraf onarımları mümkün olduğunca engelledi, bu hareket bir anlamda göz boyama gibi geliyor bana.



Bu arada özellikle pilinizi orijinal olmayan bir pil ile kendiniz veya bir başka üçüncü taraf mağazada değiştirdiğinizde, kalıcı bir uyarı mesajı ile karşı karşıya kaldığınızı da hatılatmak isterim. Pil onarımına bir anlamda kilit vurmuştu.



Yine de bunu olumlu yönde atılış bir adım olarak görmek istiyoruz, ancak iPhone kullanıcılarının cihazlarında yanlış giden her şey için üçüncü taraf bir tamirhaneye gitmeleri için uzunca bir yol var.



TNW