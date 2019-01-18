Apple, İphone Xs ve Xr İçin Akıllı Batarya Kılıfları Satıyor

iPhone XS ve XR için Akıllı Batarya Kılıfları
Söylentiler ve sızıntılar bu kez doğru çıktı, Apple
uzun bir aradan sonra yeni bir bataryalı kılıf üretiyor ve bu süreçte bu konuda daha uzmanlaştığı görülüyor. iPhone XS ve XR için Akıllı Batarya Kılıfları Fiyatı Ne Kadar?
iPhone XS, XS MAX ve XR için Akıllı Batarya Kılıfları telefonunuzun kullanım süresini 39 saate kadar uzatabiliyor. Ancak 2015'de sunulan iPhone 6/6S modelleri için olanlarda olduğu gibi gereksiz şişlikler, kabartılar bu kez yok.
Yeni tasarım daha zarif, hala bir hacim söz konusu ancak güzel bir eğim var. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ekstra zaman istemediğinizde kullanmanız gerekmez.
Daha önceki modellerde olduğu gibi "Akıllı" kısım iOS ile olan entegrasyonundan geliyor. Bildirim merkezinde kullandığınız sürece, bataryanın durumunu görebilirsiniz. Elbette hem kilit ekranında da…
Kablolu şarj içide USB-C kullanabilirsiniz. Apple'ın diğer aksesuarlarında olduğu gibi.
iPhone XS ve XR için Akıllı Batarya Kılıfları Fiyatı?
Siyah rengi mevcut olacak ve 129$'dan satılacak. Bu pekte ucuz sayılmaz ancak ekstra batarya isteyenler için ciddi bir avantaj sağlıyor.
Apple (iPhone XS), (XS Max), (XR)