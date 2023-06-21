Apple, İsviçre'deki Elma İmaj Haklarının Tekeline Sahip Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Apple, İsviçre'deki Elma İmaj Haklarının Tekeline Sahip Olmayı Hedefliyor

Apple, İsviçre'deki Elma İmaj Haklarının Tekeline Sahip Olmayı Hedefliyor

21.06.2023 10:45

Apple, gerçek elma meyvesinin tüm görüntülerinin patentini almaya çalışarak İsviçre'deki elma imaj haklarının tekeline sahip olmayı hedefliyor. Bu durum, Fruit Union Suisse adındaki 111 yıllık meyve çiftçileri derneğine bir darbe olarak görülüyor. Dernek, kırmızı bir elma ve üzerinde beyaz bir haç barındıran logosunu değiştirmek zorunda kalabilir. Apple'ın elma görüntüsü üzerinde fikri mülkiyet hakları elde etme girişimi, Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu tarafından kaydedilen bir dizi denemeden biri olarak görülüyor.

Bild, Avrupa'nın en çok satan gazetesi, yapay zekanın bir dizi editöryal rolü yerine getireceği planını personeline bir e-posta ile açıkladı.

Karlılığı geri kazanmayı hedefleyen ayrı ve daha acil bir 100 milyon Euro'luk tasarruf programı çerçevesinde, gazetede, çok sayıda işten çıkarılma bekleniyor.

Gazetenin sahibi olan Avrupa'nın en büyük medya yayıncısı Axel Springer SE, personeliyle yapay zeka ve otomatik süreçlerin gerçekleştirdiği görevlere sahip çalışanlarla yolları ayırmanın kaçınılmaz olduğunu paylaştı.

E-postada belirtildiğine göre, "editörler, basım üretim çalışanları, yazı düzenleyicileri, redaktörler ve fotoğraf editörleri gibi bazı roller, artık bugünkü halleriyle var olmayacak".

Bild, yapay zeka tarafından yapılacak işlerin kaç olacağına dair hemen bir tahminde bulunamadı.

Yapay zeka kullanmayı düşünen ilk haber yayıncısı Springer değil. BuzzFeed, içeriği geliştirmek ve online testler oluşturmak için yapay zekayı kullanmayı hedefliyor, Daily Mirror ve Daily Express de İngiltere'de yapay zekanın kullanımını araştırıyor.

ChatGPT gibi yapay zeka araçları, kullanıcıların basit yönergelerine dayanarak son derece karmaşık metinler üretebilir, ancak yanıtları bazen hatalı veya tamamen yanıltıcı olabilir.

Die Aktuelle adlı Alman haftalık derginin yayıncıları, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan bir röportajı yayınladıktan sonra Nisan ayında editörünü işten çıkardı ve Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'ın ailesinden özür diledi.

Bild, zorunlu işten çıkarmaları olabildiğince azaltmayı hedeflerken, editoryal kadroda yaklaşık 200 işi azaltmayı planladığını ifade etti.

Gazetenin dört üst düzey yöneticisi tarafından imzalanan e-postaya göre, Springer Grubu'nun önde gelen gazetesi Die Welt'te de benzer adımların atılması bekleniyor.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV), Springer'ın planlarını eleştirdi ve Bild'teki işten çıkarmaların "grubun kazanç sağlayan parçasını kesme" girişimi olduğunu belirtti. Bu adımın "çalışanlara karşı sadece anti-sosyal olmadığını, aynı zamanda ekonomik açıdan son derece mantıksız" olduğunu ekledi.

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Almanya, Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, İsviçre'deki Elma İmaj Haklarının Tekeline Sahip Olmayı Hedefliyor - Son Dakika


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