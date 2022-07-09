Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı! - Son Dakika
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Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı!

09.07.2022 17:00
Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı!

Yolculuk sırasında kaza riskini azaltmak için Apple patent aldı. Bu patent sayesinde şirket, kullanıcılarını güvende tutmayı amaçlıyor.

Apple, iPhone 14 serisinin etkinliği yaklaştıkça heyecanlandıran haberlerle ortaya çıkıyor. Özellikle Apple patent haberleri, kullanıcıların merakını artırıyor. En son, yeni çıkacak olan iPhone, iPad ve Watch cihazların suyun altında dahi çalışabilecek ekranlara sahip olabileceği haberi ortaya çıktı. Şimdi ise Apple, yeni AirPods'larla birlikte trafikte kaza riskini en aza indirmeye çalışacak. İşte detaylar!

Yeni patent özellikle araba kornası ve ambulans sesini kapsıyor

Söylentiye göre Apple, AiprPods'ları kalp atış hızı izleme gibi sağlıkla ilgili özellikler açısından yükseltiyor. Şirketin son patenti de hemen hemen aynı amacı taşıyor. Bu patente göre, insanlar yolda daha da güvenli olacak.

Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı!

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ile bir dizi patent sundu. Bu patentte, kullanıcıların acil durum sirenleri ve araba kornaları gibi çevrelerindeki temel sesleri duymalarını sağlamak için sesi otomatik bir şekilde değiştiren 'Bağlamsal ses' sisteminden bahsediliyor.

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Bu sayede insanlar yolda AirPods kullandıkları anda çevrelerindeki önemli şeyleri duymaya devam edecek. Bu seslerin başında özellikle araba kornası ve ambulans sireni yer alıyor. Böylece kullanıcılar yolculuk esnasında daha güvende olacak.

Sistem, özellikle kullanıcıların cep telefonu ya da Apple Watch'ın topladığı GPS verilerini ve diğer sensör parametreleriyle eşleşerek kulaklığın seviyesini değiştirecek. Bu durum da kullanıcının yolculuğunun hızını ve yönünü belirleyecek.

Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı!

Örneğin, GPS verileri, kullanıcının yoğun bir kavşağa yakın olduğunu söyler ancak, kullanıcı her iki kulağına da AirPods taktığı için çevredeki trafiği algılayamayabilir. Bu sistem sayesinde AirPods'lar seviyeyi düşürür ya da çalmayı keserek kullanıcıyı trafiğe karşı uyarır.

Aynı zamanda AirPods'lar ve diğer cihazlar belirli verileri algıladığı zaman sistem, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarmak için Apple Watch veya iPhone'da kayıtlı alarm sesini çalabilir.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kaza önleyecek yeni patenti etkili olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı! - Son Dakika

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