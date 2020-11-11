Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı - Son Dakika

Apple kendi ürettiği M1 çipleriyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı.

Şirket Temmuz ayında 2006'dan beri kullandığı Intel işlemcilerini bırakacağını açıklamıştı.

Apple M1 işlemcilerin pil ömrü, hızlı uyanma ve iOS uygulamalarını çalıştırma gibi avantajlara sahip olduğunu söylüyor.

Apple kendi uygulamalarını yeni işlemciye göre uyarladığını açıkladı fakat diğer uygulama geliştiricilerinin de aynısını yapması gerekiyor.

Yeni işlemci çiplerinin kullanılacağı modellerden bazıları şöyle:

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bundan sonra tüm MacBook Air modelleri yeni işlemciyle satılacak.

Diğer iki modelde ise Intel işlemci seçeneği sunulmaya devam edecek.

Mac Pro ve iMac bilgisayarlarının yeni versiyonları henüz tanıtılmadı. Apple bunun için yeni işlemcilerinin daha güçlü modellerini geliştirmeyi bekliyor olabilir.

Yeni Mac'ler önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak ve MacOS Big Sur işletim sistemiyle çalışacak.

Özel çip

Apple M1 çipinin en yeni laptop çiplerine denk güçte olduğunu, buna karşın çeyreği kadar enerji tükettiğini söylüyor.

Yeni çipin dezavantajı ise en fazla 16 GB RAM hafızası ile gelmesi.

Intel işlemcili Mac'lerde bu miktar dört katına kadar çıkabiliyordu.

Apple'ın çipleri Arm tabanlı olarak da adlandırılıyor. İşlemcinin emirleri nasıl yerine getireceğini kontrol eden sistem, İngiltere merkezli Arm şirketi tarafından geliştiriliyor.

Fakat işlemcinin kendisi Apple'ın kendi tasarımı.

Apple bu sayede makine öğrenimi veya şifreleme gibi işlemlerin nasıl yapılacağına kendisi karar verebiliyor.

Creative Strategies adlı danışmanlık firmasından Carolina Milanesi "Apple'ın kendi çipini geliştirmesi, iOS ve iPadOS'te gördüğümüz işletim sistemi ve uygulama ekosisteminin çipe göre optimize edilmesi deneyimini bilgisayarlara taşıyacak" diyor.

Bunun bir diğer avantajı da iPhone ve iPad uygulamalarının laptoplarda da çalıştırılabilecek olması.

Fakat uygulama geliştiricilerinin bunun için, uygulamalarını dokunmatik ekran olmadan çalışabilecek şekilde güncellemesi gerekecek.

Yeni çipin bir dezavantajı ise Intel çipleri için yazılmış uygulamaların yeni çipe göre uyarlanması olacak.

Bu gerçekleşene kadar bu programlar Apple'un Rosetta 2 adlı emülatöründe çalışacak. Fakat emülatörler uygulamaların daha yavaş çalışmasına yol açıyor.

Gartner danışmanlık firmasından Annette Jump, Apple'ın uygulama geliştirme topluluğuyla yaşadığı gerilime rağmen çoğu uygulamanın kısa süre içinde güncelleneceğini fakat bazı özel yazılımların yeni çipe uygun hale getirilmesinin zaman alabileceğini söylüyor.

Gartner "Apple PC piyasasında beş büyük oyuncudan biri fakat pazar payı yüzde 5 olduğu için şirket bilgisayarları kısmında sıkıntı yaşıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu sektöre yönelik özel programları olan şirketleri, programlarını güncellemeleri konusunda ikna etmekte zorlanabilir."

Apple Adobe'un Photoshop uygulamasını seneye güncelleyeceğini açıkladı.

Fakat Microsoft Office uygulamalarının ne zaman güncelleneceğine dair bir bilgi yok.

Microsoft da işletim sisteminin Qualcomm tarafından geliştirilen Arm çiplerinde çalışması için büyük çaba sarf etti.

Bu yıl bu çiplerde çalışan ilk bilgisayarı Surface Pro X'i tanıtan Windows, bunu henüz yaygın kullanılır hale getiremedi.

Windows bilgisayarların önemli bir kısmı Intel çipli bilgisayarlarda çalışıyor. Fakat Mac'lerin de Arm altyapısına geçmesinin bu alanda Windows'a da yardımcı olabileceği belirtiliyor.

CSS Insight danışmanlık şirketinden Ben Wood, "Apple'ın bu hamlesi Arm çipli bilgisayarların kişisel bilgisayarlardan veri merkezlerine kadar kullanımını yayacak ve bu da bütün Arm sistemine yardımcı olacak" diyor ve ekliyor:

"Intel'i asıl endişelendiren şey Apple'ı kaybetmek değil, bu durum."