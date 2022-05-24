Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı! - Son Dakika
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Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı!

24.05.2022 18:36
Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı!

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Apple 'Kendin Onar' hizmeti, bir kullanıcıya zor anlar yaşattı. İşte nedeni!

Apple, geçtiğimiz ay yeni bir uygulamayla gündeme geldi. Kendin Tamir Et hizmetini piyasaya süren şirket, birçok basit işlemi kullanıcıların tamir etmesine izin veriyor. Yıllarca bu fikre karşı çıkan Apple bu programla, bazı kullanıcılardan tepki gördü. Son haber ise bu hizmetle ilgili dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı.

Apple, pil değiştirme için 79 kiloluk çanta gönderdi

Apple nisan ayında ABD'de başlattığı programla, müşterilerin Apple'ın kendi parçalarını ve araçlarını kullanarak cihazlarındaki pilleri, kırık ekranları ve kameraları onarmasına izin verdi. Bu program son habere kadar büyük bir kazanç gibi görünüyordu. Bunun üzerine The Verge'ten Sean Holister, hizmeti denedi.

Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı!

Holister kısa süre önce iPhone mini'sinin pilinin değiştirmek için Self Servis Onarım kitini aldı. Ancak basit bir pil değişiminin içerdiği karmaşıklık ve pahalılık hayal kırıklığına neden oldu. Geleneksel şirketlerden iPhone Kendin Yap kitleri seçtiğinizde, gerekli olan aletleri içeren bir paket alırsınız ve basit işlemlerle işinizi gerçekleştirirsiniz. Ancak resmi Apple Self Servisi'yle bu durum pek mümkün değil.

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Muhabire, resmi servisten küçük bir kit yerine 79 kiloluk araç çantası geldi. Yalnızca pil değiştirmek için aldığı bu çanta için ise 79 pound ödedi. Kısacası Apple, basit bir işlem için endüstriyel sınıf makine ve aletler gönderdi. Bunun yanı sıra onarım tamamlandıktan sonra iPhone, yeni pili tanımadı ve ekranda 'Bilinmeyen parça' uyarısı çıktı.

Apple Store pil değişimi için 69 ABD doları alırken, Self Servis prosedürünün içerdiği maliyetler ise göz korkutucu. Yalnızca pil için 69 dolar, Apple ekipmanını kiralamak için 49 dolar gerekiyor. Araçların kullanımı için de 1.200 ABD dolar tutarında bir kredi kartı bekletme ye alıyor. Daha kötüsü, aletleri aldıktan sonra 7 gün içinde iade etmezseniz o parayı kaybedebilirsiniz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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