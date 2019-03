Apple Keynote Etkinliği Canlı Nasıl İzleyebilirsiniz!

Apple bir dizi yeniliklerinden ve "Şov Zamanı" Mottasıyla duyurduğu etkinlikte yeni video akış platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Apple Keynote Etkinliği Canlı YAYIN!



Apple bugün yeni akış video platformunu tanıtmaya hazırlanıyor ve geçtiğimiz birkaç ay boyunca yeni platformda neler olacağı hakkında bir çok şey duyduk. HBO ve Showtime gibi birçok film ve dizinin yanı sıra, bir dizi orijinal içerikle (yaklaşık bir milyar dolar değerinde) hizmetini başlatması bekleniyor.





Apple Özel Etkinliği TSİ 25 Mart 2019 saat 20: 00'de Cupertino'daki Steve Jobs Theater'dan canlı yayınlanacak.



Etkinliği oturduğunuz yerden izlemek isteyenler, Apple Keynote Etkinliği Canlı Yayın nasıl izlenecek?



Etkinliği, Apple'ın sitesinde apple.com/apple-events/livestream adresinde izleyebilirsiniz. Ancak aşağıdaki gereksinimlere dikkat etmelisiniz.



Safari iOS 10.0 ve üstü,

Safari on macOS Sierra 10.12 ve üstü,

Mixrosoft Edge Windows 10,

Linux Chrome ve Firefox sürümleri

Apple TV 2. veya 3. Nesil yazılımda 6.2 ve üstü, 4. nesil Apple TV.



It's show time. Tune in March 25th at 10 a.m. PT to watch our #AppleEvent live on Twitter.



Tap ?? below to get updates from @Apple pic.twitter.com/b6qno83rqS



— Apple (@Apple) 20 Mart 2019



Akışlı video servisinin yanı sıra, Apple ayrıca haber bültenlerine (The Wall Street Journal gibi), dergilere ve diğer yayınlara abonelikler yapabilir. Bu yeni hizmetler, şirketin son zamanlarda Apple için zorlaştığı söylenen donanım satışlarına bağımlılığından kurtarıp yeni gelir kapıları sağlamasına yardımcı olabilir.

