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Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi
6 saat önce
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. Ukrayna karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. Ukrayna karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:56
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