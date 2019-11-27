Son Dakika Haberleri: Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi
Son Dakika Dünya Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi

6 saat önce

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. Ukrayna karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.

Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi, System.String[]

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. Ukrayna karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.


Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi.

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Ukrayna, Kırım, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:56 
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