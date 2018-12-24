Apple Kolay Bükülen Yeni İpad Pro Eleştirilerine Cevap Verdi

Apple
Bükülen Yeni iPad Pro'ları Yenisi ile Değiştirecek mi?
Apple Kolay Bükülen Yeni iPad Pro Eleştirilerine Cevap Verdi. Şirket bir önceki sürümden daha dayanıklı "sıkı" olduğunu söyledi. Peki bu ne anlama geliyor?
Geçtiğimiz haftalarda bazı Yeni iPad Pro sahipleri; seyahatlerinde sırtlarında taşırken veya kullanırken hafif bir zorlukta gövdenin son derece kolay bir şekilde büküldüğünü rapor etti. Gelin görünki Apple bu bükülmeleri doğrulasa da cihaz sahiplerini yenisi ile değiştirme isteklerini kabul etmedi.
9to5Mac'e gönderilen elektronik postada, şirketin donanım mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Riccio, "Apple'ın tasarım ve hassas üretimde tüm yüksek kaliteyi bu üründe sağladığını" belirtti.
Riccio'ya göre yeni iPad Pro "400 mikron"'a kadar bir sıkılığa ve düzlüğe sahip olduğunu bu değerin bir önceki nesillere göre daha iyi olduğunu söyledi.
Temelde bu açıklama çoğu insan için birşey ifade etmiyor. Bana göre bu bükülmeyi mazur gösterecek birşey değil. Bu nedenle bükülmenin sorun yaratmayacağını söyleyen bu Apple yanıtı, bu problemden muzdarip kullanıcılarını tatmin edecek gibi değil.
Mesele aşınma ve yıpranma sonucu olsaydı belki bir şeyler olabilirdi ancak öte yandan sıfır kutusundan bile bükülmüş halde çıkan cihazlar olduğu söyleniyor. Apple için bence bu durum tam bir fiyasko.
Apple şikayet sahiplerinin talebini reddetmektense sorunu düzeltmeye çalışsa çok daha iyi olur. Belli ki iPhone 6 bükülme sorunu benzeri bir durumdan kaçınmak istiyor.
9to5Mac
Apple Kolay Bükülen Yeni iPad Pro Eleştirilerine Cevap Verdi