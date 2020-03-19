Apple, Koronavirüs Nedeniyle Değer Kaybeden Disney'i Satın Alabilir - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Apple, Koronavirüs Nedeniyle Değer Kaybeden Disney'i Satın Alabilir - Son Dakika

Apple, Koronavirüs Nedeniyle Değer Kaybeden Disney'i Satın Alabilir

18 dakika önce

Koronavirüs salgını, Disney'in Apple tarafından satın alınma ihtimalini gündeme getirdi. Wall Street'te finansal analist olan Bernie McTer

Apple, Koronavirüs Nedeniyle Değer Kaybeden Disney'i Satın Alabilir, System.String[]

Koronavirüs salgını, Disney'in Apple tarafından satın alınma ihtimalini gündeme getirdi. Wall Street'te finansal analist olan Bernie McTernan'ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir.


Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, Disney'in borsada 85 milyon dolar değer kaybetmesine neden oldu. Disney'in toplam piyasa değerinin üçte birine denk gelen bu kayıp, McTernan'a göre Apple'ın Disney'i satın almasıyla sonuçlanabilir.


McTernan'a göre Apple TV Plus'ın beklenenden daha yavaş bir çıkış yapması sorunu, Disney Plus sayesinde çözülebilir. Disney'in Apple'a sağlayacağı bu katkının yanında koronavirüsün etkilerinin ne zaman biteceği bilinmediği için McTernan'a göre Disney'in böyle bir teklifi kabul etmesi olası görünüyor.


Disney'in geçen haftaki yaklaşık piyasa değeri 165 milyar dolar olmakla birlikte satın alınma gibi bir durumda Disney'in bu rakamın çok daha üstünde, 400 milyar dolar gibi bir miktar isteme ihtimalinin olduğu da iddialar arasında yer alıyor.


Disney'in 2019'da eğlence parklarından elde ettiği gelire bakıldığında ise bu gelirin, Disney'in toplam gelirinin yüzde 27'sini oluşturduğu ve 24.7 milyar dolara denk geldiği görülüyor. Salgın nedeniyle Disney'in 2020'de eğlence parklarından elde ettiği gelir düşmüş olacak. Ayrıca analistlere göre Apple, Disney'in eğlence parklarıyla ilgilenmiyor ve sadece diğer departmanlarını satın almak istiyor.

Wall Street, Koronavirüs, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:33 

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