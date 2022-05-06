Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek: Türkiye yararlanacak mı? - Son Dakika
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Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek: Türkiye yararlanacak mı?

06.05.2022 18:26
Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek: Türkiye yararlanacak mı?

Apple, 2015'te kendisine açılan bir davada uzlaşma yoluna gitti ve kullanıcılarına toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Teknoloji dünyasında en çok dava edilen şirketlerden biri de Apple. Belirli aralıklarla para cezaları ve tazminat haberleriyle karşımıza çıkan şirket, son olarak yine benzer bir olayla gündeme geldi. Şirket, 2015'te kendisine açılan bir davada uzlaşma yoluna gitti ve kullanıcılarına toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Peki Türkiye bu durumdan yararlanacak mı?

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Apple, iPhone 4s nedeniyle tazminat ödeyecek

Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü iPhone 4s, akıllı telefon sektörünün bugünlere gelmesinde büyük paya sahip. Dönemine göre teknik özellik ve tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanan cihazın satış rakamları da bir hayli etkileyici. – 60 milyon –

Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek: Türkiye yararlanacak mı?

Şirketin kullanıcılarına toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemesinin ana nedeni ise iPhone 4s. Zira 2015 yılında kullanıma sunulan iOS 9, iddialara göre akıllı telefonu yavaşlattı ve düşük performans sergilemesine neden oldu. Bu kapsamda Apple'a aynı yılın aralık ayında New York ve New Jersey'de yaşayan bir grup kullanıcı tarafından toplu dava açıldı.

Davanın gerekçesi ise Apple'ın iOS 9 güncellemesiyle ilgili desteklenen telefonlarda büyüleyici performans sağladığı şeklinde sloganlar kullanması. Ancak iPhone 4s sahipleri, performans artışının aksine cihazlarının daha da yavaşladığını iddia ediyor. Hatta şirketin vermiş olduğu sözü tutmadığını ve kullanıcıları yanıltacak bir pazarlama stratejisi benimsediğini söylüyorlar.

Apple kullanıcılarına tazminat ödeyecek: Türkiye yararlanacak mı?

Apple ile iPhone 4s kullanıcıları arasında yaklaşık 7 yıl süren dava sonuçlandı. Şirket, davacılarla uzlaşma kararı aldı ve cihaz başına 15 dolar olmak üzere toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Hatta söz konusu bölgelerde yaşayan ve aynı sorundan müzdarip kullanıcıların tazminat alıp alamayacaklarını kontrol edebilmesi için bir de web sitesi oluşturulacak. Ancak maalesef, Türkiye bundan yararlanamayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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