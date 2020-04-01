Apple Logic Pro X Hakkında İlginç Detay - Son Dakika

İlk kez belirtildiği gibi Apple'ın eğitim web sitesi, Logic Pro X çalıştıran bir MacBook Pro görüntüsüne alan açtı. Ortaya çıkan haberlerdeki gibi, ekran görüntüsünün Apple'ın Mac için Logic Pro X'deki Live Loops özelliğini gösterdiği ifade ediliyor.



Şirket tarafından geliştirilen bu özellik ilk olarak 2016'da iPad'e geldi ve ABD merkezli şirket özelliği, "harika müzik oluşturmanın tamamen yeni ve sezgisel bir yolu" olarak tarif edildi. Live Loops, benzersiz bir hücre ve sütun tabanlı tasarıma sahip müzik oluşturmak için Apple tarafından tasarlanmış çeşitli döngü şablonları da kendi içinde barındırıyor.



Apple Logic Pro X



Şirket, GarageBand Live Loops hakkında, "Live Loops DJ veya elektronik müzik prodüktörü gibi müzik yaratmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Live Loops ile müzikal fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak çalabilir, düzenleyebilir ve yerleştirebilirsiniz. Her bir müzik ifadesi veya döngüsü Live Loops ızgarasında bir hücre içinde bulunur. Izgara içinde çalıştığınızda her şeyi eşzamanlı tutarak hücrelerin çalmasını serbestçe başlatabilir veya durdurabilirsiniz." diyerek konuya açıklık getirdi.



Özelliğin detayları içinse, "Ses tarayıcısında Live Loops'a dokunduğunuzda Ses tarayıcısı yerine Şablon tarayıcısı görünür. Bir takım müzik aletleri ve önceden kayıt yapılmış hücreleri içeren bir Live Loops şablonunu seçebilirsiniz veya boş bir ızgara seçebilirsiniz" denildi.