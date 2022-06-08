Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

08.06.2022 06:12
Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Apple, M2 işlemciye sahip yeni MacBook Air adlı bilgisayarı WWDC 2022 etkinliğinde duyurdu. Şirket ayrıca, yeni M2 yongasından güç alacak yeni bir 13 inç MacBook Pro'yu da tanıttı.

Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) genellikle yazılım ve uygulamalarla ilgilidir, ancak şirketin bazı harika donanım duyuruları da yaptığı biliniyor.

Apple, WWDC 2022 etkinliğini 6 haziran tarihinde başlattı ve 10 haziran'a kadar süreceği bildirildi.

Bu yıl Apple, yeni M2 çipini ve bundan güç alacak iki MacBook'u tanıttı: Bu cihazların, MacBook Air ve MacBook Pro olacağı bildirildi.

Yeni MacBook Air, yeni bir tasarıma, 13,6 inç Liquid Retina ekrana, 1080p HD kameraya sahip ve aynı zamanda MagSafe şarjının geri dönüşünü işaret ediyor.

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Yeniden tasarlanan MacBook Air, dört hoparlörlü bir ses sistemine sahip ve 18 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

MacBook Air adlı cihaz da dört renkte ( Gümüş, Uzay Grisi, Gece yarısı ve Yıldız Işığı) olarak satışa sunulacak.

MacBook Pro, 24 GB'a kadar birleşik belleğe, ProRes hızlandırmasına, 20 saate kadar pil ömrüne sahiptir.

Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, "Yeni M2 çipimizi dünyanın en popüler iki dizüstü bilgisayarına, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'ya getirmekten dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

M2 etrafında tamamen yeniden tasarlanan MacBook Air, daha büyük bir ekran, daha iyi kamera ve tüm gün süren pil ömrüyle daha ince, daha hafif ve daha hızlı olacağı bildirildi.

Fansız MacBook Air, 11,3 mm ölçülerinde ve yalnızca 1,22 kg ağırlığındadır ve tamamen alüminyum bir yekpare gövdeye sahiptir. MagSafe ile birlikte MacBook Air'de iki Thunderbolt bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Touch ID'li Magic Keyboard ve Force Touch izleme dörtgeni bulunur.

Apple'ın yeni MacBook Air adlı dizüstü bilgisayarı 1.199 $ + Vergiler olarak piyasaya sürülecek. MacBook Air, önümüzdeki aydan itibaren tüm kullanıcılar için aktif olacak.

YORUMLAR
500
11 dakikada WWDC22 özeti! 11 dakikada WWDC22 özeti! TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor
Kaynak: Tekmoloji

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 06:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement