Apple, macOS'u iPad'e getiriyor - Son Dakika
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Apple, macOS'u iPad'e getiriyor

06.05.2022 22:26
Apple, macOS'u iPad'e getiriyor

Apple, macOS işletim sistemiyle çalışan ve hem iPad hem de bilgisayar olarak kullanılabilen bi cihazın patentini aldı.

iPad; klavyesi, faresi ve kalemiyle birlikte kullanıldığında bilgisayara son derece yakın bir deneyim yaşatıyor. Özellikle Apple'ın M1 işlemcisini iPad Pro ve iPad Air'e getirmesiyle beraber bu cihazların MacBook'tan performans anlamında pek bir farkı kalmadı diyebiliriz.

Ancak buna rağmen MacBook satın almak isteyenler, iPad'i tam anlamıyla bir alternatif olarak görmüyor. Bunun en temel sebeplerinde bir tanesi: işletim sistemleri arasındaki fark. Apple'ın iPad'lerde kullandığı iPadOS, özellikleri ve performansıyla macOS'tan geri kalmasa da, yokluğunu tek başına dolduramıyor.

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Apple'ın iPad ve Mac karışımı hibrit cihazı ortaya çıktı

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden ulaşılan bilgilere göre, Apple hem iPad hem de Mac olarak çalışabilen hibrit bir cihaz geliştirmeyi düşünüyor. Çıkarılabilir klavye ile çadır modu, dizüstü bilgisayar modu, tuval modu ve stand modu olmak üzere toplamda dört farklı kullanım şekline sahip olacak.

Apple, macOS'u iPad'e getiriyor

Patently Apple'a göre aksesuar aygıtı, bir taban bölümü ve bağlantı mekanizmasından oluşuyor. Taban, elektromekanik tuşlarla donatılmış bir klavye için kullanılırken; bağlantı mekanizması ise klavyenin kenarına yerleştirilebilecek ve taban kısmını bir dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayar cihazına döner şekilde bağlamak üzere yapılandırılabilecek.

Bir başka deyişle cihaz sadece iPad veya sadece Mac olmayacak. Bunu destekleyen bulgulardan bir tanesi: yazılım. Patent bilgilerine göre iPad, klavyeye bağlandığında Apple Pencil'i de destekleyecek ve macOS işletim sistemiyle çalışmasını sağlayacak.

Apple, macOS'u iPad'e getiriyor

Bu cihazın hayata geçmesiyle birlikte Apple, tarihinde ilk kez macOS işletim sisteminin farklı bir ürününde kullanılmasına izin vermiş olacak. Şu anda yalnızca patent bilgileri ortada ve hakkında başka bir detay bilinmiyor. Ancak 2022 yılında piyasaya sürülmesi beklentiler arasında değil.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Patent, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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