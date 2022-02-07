Apple, Mart Ayında iPhone SE 2022 ve iPad'i Piyasaya Sürebilir - Son Dakika

Apple'ın yeni bir düşük maliyetli 5G iPhone, bir iPad ve yeni bir Mac piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtildi. Eğer bu söylenti gerçekleşirse, Apple'ın 2022'deki ilk lansmanı olacak.

Cupertino-devi daha önce Eylül 2021'de iPhone 13 serisini, ardından Ekim 2021'de yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmüştü. Apple'ın etkinliğe sanal olarak ev sahipliği yapması bekleniyor.

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen düşük maliyetli 5G iPhone, büyük olasılıkla iPhone SE 2022'dir. Şu anda Apple, Eylül 2020'de piyasaya sürülen iPhone SE 2020'yi satıyor.

Apple, Mart Ayında iPhone SE 2022 ve iPad'i Piyasaya Sürebilir

Birkaç rapor ve görüntü, yaklaşmakta olan iPhone hakkında yeni fikirler vermeye devam ediyor. Yeni modelin aynı tasarıma sahip daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. iPhone SE'nin Touch ID parmak izi sensörünü koruması bekleniyor. Rapora göre daha hızlı bir işlemci ve 5G desteğine sahip olması da bekleniyor.

iPhone SE'nin köşede kalın çerçeveli 4.7 inç LCD ekrana ve Touch ID'ye sahip olması bekleniyor. Yeni iPad söz konusu olduğunda, Apple'ın iPad Air'in halefini tanıtması bekleniyor. Şu anda Apple, Ekim 2020'de duyurulan 4. nesil iPad Air'i satıyor. Geçen yıl Apple, Pro modelleriyle birlikte iPad mini'yi piyasaya sürdü. iPhone SE 2022'nin cam bir gövdeye sahip olması bekleniyor, ancak MagSage teknolojisi desteği ile gelmeyecek. IP67 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor.

iPhone SE 2022'de beklenen en büyük yükseltmelerden biri 5G desteği ile birlikte gelmesi olacak. Şirket 5G teknolojisini cihazlarında biraz geç kullanmaya başlamıştı.

Apple'ın 5G desteğiyle gelen en ucuz telefonu olacak. Şu anda iPhone 12 mini, şirketin 5G desteği sunan en ucuz telefonu olarak satılıyor.

Tüm serideki en ucuz model olmasına rağmen, iPhone SE 2022'nin iPhone 13 serisine takılan A15 yongasından güç alması bekleniyor. Eski iPhone SE 2020, iPhone 11'de de kullanılan A13 Bionic'i kullanıyor. iPhone SE 2022 ayrıca büyük bir kamera yükseltmesi alacak. iPhone 13 ile aynı kamera özelliklerini kullanabilir.

Apple, yaklaşmakta olan lansmanlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak söylentiler devam ederse, en ucuz 5G iPhone ve iPad Mart gibi erken bir tarihte gelecek.