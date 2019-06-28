Son Dakika Haberleri: Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı
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Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı

2 saat önce

APPLE'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geçti.

Apple Music 60 milyon aboneye ulaştı, System.String[]
APPLE'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geçti.  iTuens'un başındaki isim Eddy Cue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 milyon aboneye ulaştıklarını ve Apple'ın radyo istasyonu olan Beast 1'in 10 milyonun üzerinde dinleyicisi olduğunu kaydetti. Cue'nun bu açıklamasından 7 ay önce, yani Kasım ayında Apple Müzik platformunun 56 milyon abonesi bulunuyordu.

Spotify ise dijital müzik platformda şuan ipi göğüsleyen isim. 100 milyondan fazla ücretli abonesi bulunan şirket, ücretsiz aboneler de dahil edildiğinde toplam 217 milyon aboneye sahip. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
Apple, Güncel
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