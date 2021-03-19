Apple Music Aboneliğinizi Nasıl İptal Edebilirsiniz? - Son Dakika

Haziran 2015'teki lansmanından bu yana Apple Music, Apple meraklıları arasında popüler bir müzik dinleme hizmeti haline geldi. Hizmet, 70 milyondan fazla şarkıyı dinlemenize, müzik uzmanları tarafından oluşturulan çalma listelerini dinlemenize ve dünyanın dört bir yanından DJ'ler tarafından seçilen müziği dinlemek için 7/24 Apple Music 1 radyo istasyonunu dinlemenize olanak tanır.

Apple Music'i bir Windows PC, Mac, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Android aygıt, daha yeni Apple TV'lerde ve web'de dinleyebilirsiniz. Apple üç aylık ücretsiz bir deneme sunar ve Sınırsız plana sahip Verizon müşterileri altı aylık ücretsiz bir abonelik bile kazanabilir.

Hepsi kulağa hoş geliyor, peki ya Apple Music istediğiniz her şey değilse? Belki çok pahalı geldi ya da maliyetini çıkamarmak için yeterince dinlemedin. Belki başka bir müzik akışı hizmeti kalbinizi, kulaklarınızı ve bütçenizi çaldı. Sebep ne olursa olsun üyeliğinizi iptal etmek isteyebilirsiniz.

Ücretsiz denemenizi iptal ederseniz, hemen sona erecektir. Ancak, mevcut faturalandırma döngünüzün sonuna kadar ücretli bir abonelik gibi çalışır. Fikrinizi değiştirirseniz yeniden abone olmayı da seçebilirsiniz, ancak yeni aboneliğiniz bir sonraki fatura döneminin başında başlayacaktır. Apple Music'e nasıl veda edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

İOS veya iPadOS'te iptal edin

Aygıtınızda Ayarlar> [adınız]> Abonelikler'e gidin ve Apple Music girişine dokunun. Aboneliği Düzenle ekranında, Aboneliği İptal Et (veya Ücretsiz Deneme) düğmesine dokunun ve iptal işlemini onaylayın

Şimdi Dinle simgesine ve ardından sağ üstteki profil simgesine dokunarak aboneliğinizi doğrudan Apple Music uygulamasından da iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmek veya değiştirmek için Hesap sayfasından Aboneliği Yönet'e dokunun.

Android Cihazda İptal Edin

Apple Music'e abone olan Android kullanıcıları Şimdi Dinle simgesine dokunup üç noktalı ayarlar menüsünü açıp Hesap'ı seçebilir. Oradan, Aboneliği Yönet'i seçin ve Aboneliği İptal Et'e dokunun.

Play Store üzerinden abone olduysanız, doğrudan vitrin üzerinden de iptal edebilirsiniz. Uygulamadaki hamburger menüsünü açın ve mevcut ve önceki tüm aboneliklerinizi görmek için Abonelikler'i seçin. Servisi iptal etmek için Apple Music girişinin yanındaki Kaldır bağlantısına dokunun.

Mac'te iptal edin

Apple, macOS Catalina'dan başlayarak iTunes uygulamasını iptal etti, bu nedenle bir Apple Music aboneliğini iptal etme süreci değişti. Catalina veya Big Sur kullanıyorsanız, Apple simgesini tıklayın, Sistem Tercihleri'ni açın ve ardından Apple Kimliği'ni seçin. Kenar çubuğunda Medya ve Satın Alımlar'ı ve ardından Abonelikler'in yanındaki Yönet düğmesini tıklayın.

Daha sonra tüm aboneliklerinizi göreceksiniz. Apple Music aboneliğinizin yanındaki Düzenle'yi ve ardından Aboneliği İptal Et'i tıklayın. İptali onaylayın, ardından abonelik penceresini kapatmak için Bitti'yi tıklayın.

Apple Music aboneliğinizi iptal etmek ve yönetmek için doğrudan App Store üzerinden de gidebilirsiniz. Mac'inizde App Store'u açın ve sol alt köşedeki hesap adınızı ve resminizi tıklayın. Bilgileri Görüntüle'yi tıklayın, ardından istenirse Apple Kimliği parolanızla giriş yapın.

Yönet bölümüne ulaşana kadar Hesap Bilgileri ekranının alt kısmına gidin. Aboneliklerin yanındaki Yönet bağlantısını tıklayın.

Apple Music aboneliğinizin yanındaki Düzenle bağlantısını tıklayın, Aboneliği İptal Et'i tıklayın ve iptali onaylayın.

İTunes Üzerinden İptal Edin

Windows PC kullanıyorsanız veya Mac'inizi henüz Catalina veya daha yüksek bir sürüme güncellemediyseniz, yine de iTunes uygulamasına sahipsiniz ve aboneliğinizi buradan iptal edebilirsiniz. İTunes'u açın ve Hesap> Hesabımı Görüntüle'ye gidin, ardından hesap bilgilerinizi görüntülemek için Apple Kimliği parolanızı girin.

Hesap sayfanızın en altına gidin ve Abonelik ayarının yanındaki Yönet bağlantısını tıklayın. Apple Music Aboneliğinin yanındaki Düzenle bağlantısını tıklayın.

Aboneliği Düzenle sayfasında, Aboneliği İptal Et düğmesini tıklayın. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi onaylamanızı isteyen bir mesaj açılır. Onayla düğmesini tıklayın.

Web Üzerinden İptal Edin

Apple Music'e, müzik dinleyebileceğiniz ve hatta aboneliğinizi iptal edebileceğiniz web sitesinden de erişilebilir. Ücretsiz Deneyin düğmesini tıklayın (zaten bir aboneliğiniz olmasına rağmen), ardından açılır pencerede Oturum Aç'ı tıklayın ve kimlik bilgilerinizi girin.

Oturum açtıktan sonra, sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın ve Ayarlar'ı seçin. Hesap Ayarları sayfasını aşağı kaydırın ve Abonelikler bölümündeki Yönet bağlantısını tıklayın.

Aboneliğinizi Düzenleyin penceresindeki Aboneliği İptal Et düğmesini tıklayın, ardından iptal etme kararını onaylayın.

Apple TV ile İptal Edin

Apple Music, dördüncü nesil Apple TV ve Apple TV 4K'da da mevcuttur. Aboneliğinizi doğrudan TV'den Ayarlar> Kullanıcılar ve Hesaplar> [hesap adınız]> Abonelikler> Apple Music Üyeliği'ne giderek yönetebilirsiniz. Bu ekranda, abonelik durumunuzu iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz.