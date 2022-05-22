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Apple Music için bir zam daha kapıda!

22.05.2022 22:36
Apple Music için bir zam daha kapıda!

Apple Music geçtiğimiz ay ülkemizde fiyatlarına zam yaptı. Şimdi ise bazı diğer ülkelerde fiyat artışı olacağını söyledi.

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformları arasında 2. sırada yer alan ve dünya çapında 80 milyon kullanıcıya ulaşan Apple Music, geçtiğimiz Nisan ayında zam yapma kararı aldı. Fakat burada Bireysel paket ile Aile paketi fiyatları değişti. Şimdi ise Öğrenci paketinde bir artış olabileceği belirtiliyor.

Apple Music, Öğrenci paketine zam yapabilir!

Apple, bazı ülkelerde Apple Music Öğrenci paketlerinin fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Tabii her zamanki gibi önceden bir e-posta göndererek durumu bildirdi. Şu an için bu listede Avustralya, Filipinler, Singapur, Malezya, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve İsrail'in isimleri yer alıyor.

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Yani Türkiye ilk etapta zam yapılacak ülkeler arasında bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz Nisan ayında yaklaşık yüzde 42'lik bir fiyat artışı yapılacağına dair gelen e-posta ile birlikte ülkemizde sunulan diğer iki paketin fiyatları artırıldı.

Ülkemizde yapılan zam ile birlikte Bireysel paket 13.99 TL'den 19.99 TL'ye çıkarıldı. Aile paketinin yeni fiyatı ise 29.99 TL oldu. Ancak Öğrenci paketi 9.99 TL (an itibari ile 0,62 dolar) kalmaya devam etti. Fakat yukarıda adı geçen ülkelerde 1.49 dolarlık ücretlendirme 1.99 dolara yükseltildi.

Peki ülkemizde olası bir zam durumunda yeni fiyat ne kadar olacak?

Yurt dışında yapılan bu zam yaklaşık yüzde 37 oranında. Buna ek olarak ülkemizde son fiyat yükselişinin ardından dolar kuru da yukarı doğru hareket etmeye başladı. Fakat Apple, halihazırda bu hizmetini Türkiye'de 3'te 1'i fiyatına sağlıyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda eğer 2. etapta Öğrenci paketine zam yapılacak ülkeler arasında Türkiye de yer alırsa, bu durumda yeni fiyatlandırmanın 13.99 TL veya 14.99 TL olması bekleniyor. Diğer paketler ise 19.99 TL ile 29.99 TL şeklinde kalmaya devam edecek.

Bununla birlikte Spotify da geçtiğimiz Şubat ayında fiyatlarına zam yaparak aile paketini 29.99 TL'ye çıkardı. Öte yandan reklamsız Premium paketiyle birlikte YouTube Music'i de kullanıcılarına sunan YouTube ise 2019 yılından beri 16.99 TL ile abonelik sunuyor. Ayrıca Aile paketi 25.99 TL ve Öğrenci paketinin fiyatı da 9.99 TL.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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