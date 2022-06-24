Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi? - Son Dakika
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Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi?

24.06.2022 23:53
Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi?

2016 yılından beri öğrenci paketi ile öğrencilere uygun fiyattan hizmet veren Apple Music, bu ülkelerde zam kararı aldı.

Neredeyse tüm abonelik servisleri, öğrenciler için normalden daha uygun fiyatlı paketler sunuyor. Genelde içeriği aynı olup fiyatı daha düşük olan bu paketler, öğrenciler tarafından yoğun kullanılan servislerde tasarruf sağlıyor. Kar marjından fedakarlık ederek uzun süredir öğrenci paketi sunan Apple Music, paketin fiyatına zam kararı aldı. Birkaç ülkeyi kapsayan kararın Türkiye'ye yansıyacak etkisi de merak ediliyor.

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Apple Music, öğrenci paketi fiyatına yüzde 20 zam yaptı

2016'da öğrenci planını tanıtan servis, tam sürümden hiçbir farkı olmayan bu paketi öğrenci olduğunu doğrulayanlara uygun bir fiyattan sunuyordu. Tam paket 9.99 dolar iken öğrenci paketinin bunun yarısı fiyatında olması cezbediciydi. Ancak Apple; ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da yaptığı sessiz zamla 5 dolar olan fiyatı 6 dolara çıkardı. Yani yüzde 20 artış söz konusu.

Şu an öğrenci paketinin zamlandığı ülkeler arasında Türkiye'yi görmesek de bunun olmayacağının garantisi ne yazık ki yok. Ülkemizde öğrenci paketi 9.99 TL'den alıcı buluyor. Eğer bu pakete ülkemizde aynı oranda zam gelseydi, paketin fiyatını 11.99 TL'ye yükselmiş olacaktı. Büyük bir fark olmasa da zamların kendilerini dijital servislerde hissettirmeye başlaması korkutucu.

Apple henüz bu zammın nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı. Zaten sessiz sedasız şekilde gerçekleşen zammın başka ülkelere de yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Ülkemizde son olarak Netflix'in hiç de sessiz olmayan zammıyla karşılaşmıştık ve abone sayısında büyük bir düşüş gerçekleşmişti.

Öğrenci paketine gelen zam şu anda minimal olsa da ilerleyen haftalarda Apple Music'e genel bir enflasyon zammı gelip gelmeyeceğini endişeyle bekliyoruz. Öte yandan, Spotify ve YouTube Music gibi diğer dijital müzik servislerinin öğrenci paketi hala aynı fiyatta. Bu fiyat zammının da Apple Music'e öğrencilerden gelecek bir darbeyi tetikleyip tetiklemeyeceğini göreceğiz.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple Music öğrenci paketine zam! Türkiye dahil mi? - Son Dakika

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