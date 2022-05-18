Apple Music'ten dev hizmet: Ücretsiz konserler geliyor! - Son Dakika
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Apple Music'ten dev hizmet: Ücretsiz konserler geliyor!

18.05.2022 12:35
Apple Music'ten dev hizmet: Ücretsiz konserler geliyor!

Apple Music, aboneleri için ücretsiz konser serisi başlatacağını duyurdu! İlk performans önümüzdeki Cuma günü yayınlanacak.

Apple tarafından geliştirilen müzik servisi Apple Music, bugün yaptığı açıklamada canlı yayın konser serisi başlatmak istediklerini duyurdu. Apple Music Live adını verdikleri etkinlik, önümüzdeki Cuma günü yani 20 Mayıs tarihinde Apple Music abonelerine ücretsiz olarak yayınlanacak. Şirket, yeni etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı. Habere hep birlikte göz atalım.

Apple Music konser etkinliği, Harry Stlyes ile başlayacak!

Önümüzdeki Cuma günü başlayacak konser serisi, dünyaca ünlü sanatçı Harry Styles'ın "One Night Only in New York" performansı ile başlayacak. Konser, 167 ülkedeki Apple Music abonelerine ücretsiz olarak yayınlanacak.

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Firma, konser serisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir sanatçının stüdyoda müzik yapmak için ne kadar zaman ve çaba harcayacağı önemli değil, çalışmalarını gerçekten gösterdikleri sahnedir. Apple Music Live, tam da bunu yapmak için tasarlanmış, yinelenen yeni bir dizidir. Müzikteki en büyük yıldızlara, izleyicilerle nasıl bağ kurduklarını ve şarkılarının canlı performansa nasıl dönüştüğünü göstermeleri için mümkün olan en büyük platformu verin."

Apple Music'ten dev hizmet: Ücretsiz konserler geliyor!

Sanatçı, Apple Music'te yayınlanacak konserde, aynı gün piyasaya çıkacak "Harry's House" albümünü ilk kez seslendirecek. Apple, yeni etkinliğinde konserlere ne sıklıkla yer vereceğini ve hangi sanatçıları yayınlayacağını açıklamadı.

Apple Music'in yeni başlattığı bu konser serisinin yeni aboneleri kendine çekmek için olduğu düşünülüyor. Rakibi olan Spotify platformuyla arasındaki ilişkinin ise bundan etkileneceği tahminler arasında. Ek olarak sanatçıların da yeni albümlerini tanıtması için bu etkinlikler etkili olacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple Music'in yeni etkinliğini beğendiniz mi ve Cuma günü katılacak mısınız? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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