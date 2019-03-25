Apple, "Netflix katili"ni bu akşam duyuracak
1 saat önce
Apple'ın bu akşam Netflix'e rakip film platformunu ayrıca, gazete abonelik servisini tanıtması bekleniyor.
Apple
'ın bu akşam Netflix'e rakip film platformunu ayrıca, gazete abonelik servisini tanıtması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:39
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