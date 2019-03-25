Son Dakika Haberleri: Apple, "Netflix katili"ni bu akşam duyuracak

Apple, "Netflix katili"ni bu akşam duyuracak

1 saat önce

Apple'ın bu akşam Netflix'e rakip film platformunu ayrıca, gazete abonelik servisini tanıtması bekleniyor.

Apple,
Apple'ın bu akşam Netflix'e rakip film platformunu ayrıca, gazete abonelik servisini tanıtması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:39 

Apple, Ekonomi
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