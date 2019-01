Apple News Abonelik Hizmeti İos 12.2 Beta Sürümünde Ortaya Çıktı

Apple Haber Akışı Hizmeti Aboneliği Başlatabilir!

Apple Haber Akışı Hizmeti Aboneliği Başlatabilir! iOS 12.2 Beta Sürümünde Ortaya Çıkan Özellik!





Apple News Abonelik Hizmeti iOS 12.2 Beta Sürümünde Ortaya Çıktı.



Apple News Abonelik Hizmetinin bir ön izlemesi bugün 9to5Mac tarafından iOS 12.2 Beta geliştirici yapısında bulundu. The New York Times'ın Ekim ayındaki Apple News Uygulaması içinde kendi abonelik hizmetini başlatmaya yakın olduğu haber ile örtüşüyor. Ayrıca Apple geçtiğimiz yılın başlarında Texture adlı Netflix Dergileri olarak adlandırılan abonelik hizmetini satın alması da aslında böyle bir alt yapı için hazırlandığının bir göstergesiydi.



Apple News Magazines – Apple News Dergileri





Hizmet Apple News Magazines olarak adlandırılabilir ve abonelik ödemeleri iTunes üzerinden yapılabileceğini de gösteriyor. Henüz bu hizmet ile ilgili bir fiyat paylaşımı yok ancak bize referans olması bakımından Texture'nin hizmeti aylık 9.99 Dolardan 200 Dergiyi takip edebiliyordunuz. Bunlara New Yorker ve Time'da dahil.



Tüm bunların yanındaThe Information haberine göre; Apple'ın bu Haber ve Dergi Hizmetinin yanında, video içeriği ve Apple Music hizmetlerinin de dahil olduğu bir üst paket üzerinde de çalıştığı söyleniyor.



TheVerge

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Oyuncu Sera Tokdemir, Eski Eşi Göksel Gencer'e, Duygu Dolu Notla Veda Etti

Türk Üs Bölgesine Saldırıyı Kışkırtan Televizyon Kanalının Ofisi Kapatıldı

O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu