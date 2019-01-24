Son Dakika Haberleri: Apple Otomon Araç Projesinden 200 Çalışanın İşine Son Verdi

Apple Otomon Araç Projesinden 200 Çalışanın İşine Son Verdi

1 saat önce

Apple, bünyesinde bulunan Project Titan programından 200 işçinin işine son verdi.

Apple, şirketin otonom araç projesi olan, Project Titan programından 200 işçinin işine son verdiğini duyurdu. CNBC'nin haberine göre, işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek.

BAZI ÜYELER FARKLI PROJELERDE YER ALACAK

Bir Apple sözcüsü şunları söyledi, "Apple'da otomon araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak."

APPLE, DOUG FİELD'I PROJECT TİTAN'IN BAŞINA GEÇİRMİŞTİ

Apple, Ağustos ayında, Apple'ın eski genel müdürü olan Doug Field'ı, Tesla'dan transfer ederek Project Titan'ın başına getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Apple, Ekonomi, Güncel
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