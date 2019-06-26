Son Dakika Haberleri: Apple otonom araç startupı Drive.ai'yi satın aldı
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Apple otonom araç startupı Drive.ai'yi satın aldı

1 saat önce

Apple, otonom araç alanında çalışmalar yürüten startup Drive.ai'yi satın alarak, otonom araç çalışmalarına ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Apple otonom araç startupı Drive.ai'yi satın aldı, System.String[]
Apple, otonom araç alanında çalışmalar yürüten startup Drive.ai'yi satın alarak, otonom araç çalışmalarına ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Şirket bu proje için yeni yazılım mühendisleriyle çalışacak.
CNBC'nin, San Francisco Chronicle'a dayandırdığı haberine göre. Drive.ai bu proje için 90 kişiyi işe almaya hazırlanıyor. Araçların ilk başta Arlington ve Texas'ta kullanılmaya başlanması bekleniyor.
Axious'ta daha önce yayınlanan haberde, Apple'ın onlarca Drive.ai mühendisini işe aldığı, startup'ın otomobilleri ve bazı aktiflerini satın aldığı belirtilmişti.
Habere göre Apple, Ocak ayında da, "Titan Projesi" olarak bilinen bir otomobil projesinde çalışan 200 kişiyi işten çıkarmıştı.
CNBC, bu satın almanın bedeli konusunda bilgi vermedi. Pitchbook Data'nın verilerine göre Drive.ai'nın değeri 200 milyon dolar düzeyinde.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:20 Kaynak: DHA
San Francisco, Araç, Apple, Ekonomi
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