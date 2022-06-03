Apple, oyunun kurallarını baştan yazıyor: İşte yeni MacBook özelliği!

Apple'ın 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği WWDC etkinliği yaklaştıkça yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak M2 işlemci ile birlikte gelecek MacBook Air modeli, daha sonra ise iPadOS 16 ile birlikte gelecek gelişmiş çoklu görev özelliğini gördük. Fakat bu sefer karşımıza çıkan sızıntı hepsinin üstünde. Öyle ki MacBook modellerine gelecek olası bir Apple Pencil desteği söz konusu. İşte detaylar…

Yeni MacBook modelleri, Apple Pencil desteğine sahip olabilir!

Bugün ortaya çıkan sızıntı haberlerine göre Apple, geçtiğimiz yıllarda üzerinde çalıştığı bir özelliği patent altına aldı. Üzerinde çalışmaların sürdüğü bu yenilik sayesinde MacBook modelleri Apple Pencil desteği alacak.

Üstelik patent başvurusunda yer alan görsele göre, dizüstü bilgisayarın klavyesinin üst kısmında bir Apple Pencil yuvası olacak. Tabii bu patent çizimlerini inceleyen bazı uzmanlar klavyede yer alan F1 ila F12 arasındaki tuşların yerine konabileceğini söylüyor.

Apple'dan M2 işlemcili MacBook Air sürprizi!

Görselleri kabaca yorumlayacak olursak, serinin önceki modellerinde yer alan dokunmatik TouchBar alanı yerine bu kalem yuvasının geleceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar Apple Pencil 2 bu iş için yeterli olacak gibi gözükse de hem iPad hem de MacBook modellerini destekleyecek yeni bir kalem modeli görebiliriz.

Fakat burada beklenildiği gibi dokunmatik bir ekran görmeyebiliriz. Zira 360 derece katlanabilir olmadıktan sonra bu ekranda kalem ile birlikte profesyonel çalışmalar yapmak oldukça zor olacaktır. Ancak bu destek İzleme Dörtgeni (touchpad) üzerinden sağlanabilir.

Tabii her ne kadar rakiplerine kıyasla dokunmatik alanı en büyük modelleri Apple üretiyor olsa da profesyonellerin bundan daha fazlasına ihtiyacı olacağını belirtelim. Tabii hem kalem yuvası hem de daha büyük bir touchpad alanı yapmak oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak bu gerçekleştiğinde, bu alandaki gelişimlerin önünü açabilir.

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