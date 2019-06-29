Son Dakika Haberleri: Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın
Son Dakika Teknoloji Haber

Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın

1 saat önce

WWDC19 da Duyurulan SON yenilikler!

Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın, System.String[]
WWDC19 da Duyurulan SON yenilikler!


Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.

iOS 13


Koyu Mod ile etkileyici yeni bir görünüme geçin. Fotoğraflar, Harita, Mesajlar
ve daha birçok uygulamadaki eğlenceli ve fonksiyonel güncellemeleri keşfedin. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak yeni özelliklerle tanışın.

ilk bakış

iPadOS


iPad'e özel tasarlanan bir Ana Ekran. Aynı anda birden çok uygulama ve
dosya üzerinde çalışmanın yeni yolları. Metin düzenleme için
kolay hareketler ve masaüstü sınıfı gezinme deneyimi.

ilk bakış

WatchOS 6


Yeni kadranlara göz atın. Zaman içinde değişen Aktivite eğilimlerinizi izleyin. Döngü takibini keşfedin. Bileğinizden uygulama satın alın.
Sağlık ve fitness durumunuzla ilgili yeni bilgiler edinin.
Ve harika sürprizlere hazır olun.

ilk bakış

macOS Catalina


Mac'e özel yeni Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV uygulamalarını yakından tanıyın. Her gün kullandığınız uygulamalardan masaüstünüzde
daha fazla yararlanın. ve iPad'inizi ikinci bir ekran gibi kullanarak
çalışma alanınızı genişletin.

İlk bakış

Mac Pro


Karşınızda bugüne kadarki en güçlü, yapılandırma ve genişletme seçenekleri
en zengin Mac. Profesyonel kullanıcıların beklentilerini her açıdan karşılamak üzere tasarlanıp geliştirilen Mac Pro, benzersiz bir esneklik ve
performans anlayışına sahip.

Daha fazla bilgi

Pro Display XDR


Bugüne kadarki ilk 32 inç Retina 6K ekran. Extreme Dynamic Range.
Sektördeki en yüksek parlaklık düzeyi. Olağanüstü kontrast oranı ve
geniş renk yelpazesi. Karşınızda dünyanın en iyi profesyonel ekranı.
Daha fazla bilgi

Etkinliği İzleyin


Apple Özel Etkinliği'nde duyurulan büyük yeniliklere göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Apple, Teknoloji
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