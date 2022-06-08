Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji! - Son Dakika
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Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji!

08.06.2022 10:12
Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji!

Apple parolasız bir dünyaya doğru bir adım daha atıyor. Apple Passkeys ile şifresiz bir gelecek çok uzakta olmayabilir.

Apple geçtiğimiz gün düzenlediği WWDC 2022 etkinliği kapsamında şifresiz kimlik doğrulamasına ilişkin detayları paylaştı. 2021 yılından bu yana şifresiz teknolojilere vurgu yapan teknoloji devi, bu yıl ilk defa Apple Passkeys'i kullanıma alabileceğini dile getirdi.

Apple Passkeys ile şifresiz gelecek gerçek oluyor

WWDC 2022 etkinliği sırasında Apple, parolaları ortadan kaldırmak için geliştirdiği Apple Passkeys'i açıklığa kavuşturdu. Yeni özellik, kullanıcılara hesaplarını biyometrik kimlik doğrulama yoluyla giriş yapma fırsatı sunacak.

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Apple'ın etkinlik sırasında açıklamasına göre Passkeys'in amacı şifreleri kaldırmak değil, hesaplara daha fazla güvenlik getirmek. Teknoloji devi, Passkeys'in biyometrik kimlikle şifrelendiğini ve parolaların aksine özel yazılımlarla kırılamayacağını söyledi.

Apple, parolaya veda ediyor: İşte yeni teknoloji!

WWDC'deki bilgilendirmeye göre, biyometrik kimlikle girişin farklı cihazlarda kullanılabilmesi, parola kültürünü baştan aşağı değiştirecek. Şirketin Passkeys'i hem uygulamalar hem de cihazlar için tasarladığını göz ardı etmeyelim.

Teorik olarak Face ID ve Touch ID, iPhone, iPad, MacBook veya iMac'teki uygulamalara, web sitelere ve programlara erişmek için oturum açma bilgilerinin yerini alacak. Teknoloji devi Passkeys'i ayrıca Android, Linux ve Windows platformlarında da kullanmak istiyor.

"Apple Passkeys sayesinde Apple'a ait olmayan bir cihaza giriş yapabilir ve yalnızca iPhone'unuzu kullanarak bir web sitesinde veya uygulamada oturum açabilirsiniz. Parolasız bir gelecek için sabırsızlanıyoruz."

Apple biyometrik kimlikle giriş için bir sistem oluşturmuş olsa da; web sitelerin, uygulamaların ve diğer platformların Passkeys'i entegre etmeleri biraz zaman alacak. Yani parolasız teknolojiler gerçek bile olsa, bir süre boyunca daha şifre kullanmaya devam edeceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Passkeys ile hem güvenli hem de şifresiz bir dünya gerçek olacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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