Son Dakika Haberleri: Apple Pekin yönetiminin Uygurların iPhonelarını hedef aldığını doğruladı
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Apple Pekin yönetiminin Uygurların iPhonelarını hedef aldığını doğruladı

24 dakika önce

Apple, iPhone'lardaki bazı güvenlik açıkları üzerinden Pekin yönetiminin Uygurları hedef aldığı iddialarını doğruladı ama rakibi Google'ın tanımladığı gibi kullanıcıların gerçek zamanlı hareketlerini takip etmek için kullanıldığını reddeti

Apple Pekin yönetiminin Uygurların iPhonelarını hedef aldığını doğruladı, System.String[]

Apple, iPhone'lardaki bazı güvenlik açıkları üzerinden Pekin yönetiminin Uygurları hedef aldığı iddialarını doğruladı ama rakibi Google'ın tanımladığı gibi bu kişilerin gerçek zamanlı hareketlerini takip etmek için kullanıldığını reddetti.


Google'ın Project Zero araştırmacıları geçen hafta 5 güvenlik açığı sayesinde bazı topluluklardaki iPhone'ların en az iki yıl boyunca hacklendiğini açıklamıştı.

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Google, Apple, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:15 
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