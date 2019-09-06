Apple Pekin yönetiminin Uygurların iPhonelarını hedef aldığını doğruladı

Apple, iPhone'lardaki bazı güvenlik açıkları üzerinden Pekin yönetiminin Uygurları hedef aldığı iddialarını doğruladı ama rakibi Google'ın tanımladığı gibi bu kişilerin gerçek zamanlı hareketlerini takip etmek için kullanıldığını reddetti.



Google'ın Project Zero araştırmacıları geçen hafta 5 güvenlik açığı sayesinde bazı topluluklardaki iPhone'ların en az iki yıl boyunca hacklendiğini açıklamıştı.