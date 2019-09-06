Apple Pekin yönetiminin Uygurların iPhonelarını hedef aldığını doğruladı
24 dakika önce
Apple, iPhone'lardaki bazı güvenlik açıkları üzerinden Pekin yönetiminin Uygurları hedef aldığı iddialarını doğruladı ama rakibi Google'ın tanımladığı gibi kullanıcıların gerçek zamanlı hareketlerini takip etmek için kullanıldığını reddeti
Apple, iPhone'lardaki bazı güvenlik açıkları üzerinden Pekin yönetiminin Uygurları hedef aldığı iddialarını doğruladı ama rakibi Google'ın tanımladığı gibi bu kişilerin gerçek zamanlı hareketlerini takip etmek için kullanıldığını reddetti.
Google'ın Project Zero araştırmacıları geçen hafta 5 güvenlik açığı sayesinde bazı topluluklardaki iPhone'ların en az iki yıl boyunca hacklendiğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:15
Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! 73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi