Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor - Son Dakika
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Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor

15.10.2022 10:43
Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor

Apple Penn Square çalışanları sendika üyeliği için oy verdi. Apple Store çalışanları, daha iyi çalışma şartları için sendikalaşacak.

Pandemi dönemiyle birlikte çalışma şartlarını ağırlaştıran Apple, işçi grevi ile karşı karşıya kaldı. Bloomberg'den Josh Eidelson'a göre, Apple Penn Square çalışanları sendika üyeliği için oy verdi. Apple Store çalışanları, daha iyi çalışma şartları için sendikalaşacak.

Oklahoma City'de bulunan mağaza, bu yılın başlarında Towson, Maryland'deki bir mağazanın ardından ABD'de bir birlik oluşturan ikinci Apple perakende satış noktası oldu. Çalışanların, bu hafta mağazadaki tüm personele açık olan bir seçimin ardından Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikasına katılma lehinde 56'ya 32 oy verdiği bildirildi.

Apple Store çalışanlarından sendika hamlesi

Sendikalaşma, mağazadaki çalışanlara toplu pazarlık yoluyla daha uygun çalışma koşulları ve diğer menfaatler için pazarlık yapma olanağı sağlayacak. Sendikanın ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor.

Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor

Bu haftanın başlarında Apple, bazı eyaletlerde perakende çalışanlarına ek eğitim avantajları ve daha iyi sağlık sigortası sunmayı planladığını duyurdu. Ancak Towson mağazasındaki sendikalı çalışanların bu avantajlara sahip olamayacağı açıklandı. Apple, yan haklar konusunda çalışanların bağlı oldukları International Association of the Union ile görüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Apple'da işler karışık: Çalışanlardan grev girişimi!

Apple Penn Square çalışanlarının sendikalaşması ile ilgili açıklama yapan Apple sözcüsü, "Değerli ekip üyelerimizle sahip olduğumuz açık, doğrudan ve işbirliğine dayalı ilişkinin, müşterilerimiz ve ekiplerimiz için mükemmel bir deneyim sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Ekip üyelerimize güçlü tazminat ve istisnai faydalar sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2018'den bu yana ABD'deki başlangıç ??oranlarımızı %45 oranında artırdık ve sektör lideri avantajlarımızda yeni eğitim ve aile destek programları da dahil olmak üzere birçok önemli iyileştirme yaptık." ifadelerine yer verdi

Apple'ın perakende şefi Deirdre O'Brien, şirket toplantıları sırasında oynatılan videolarda mağaza çalışanlarını sendikalaşmaktan caydırmaya çalıştı. Bununla birlikte Apple, son birkaç aydır sendika karşıtı taktiklerle suçlanıyor. Atlanta'daki bir Apple mağazasında sendikalaşmaya yönelik oylama, Apple'ın oradaki çalışanların işine son vereceğini ima ettiği bildirildikten sonra bu yılın başlarında geri çekildi.

Apple, sendikalaşma çabalarının ortasında geçen yıl boyunca başlangıç ??ücretini artırdı, sosyal yardımları iyileştirdi ve işyerindeki diğer bazı sorunları ele aldı. Apple'ın ABD'de 270'den fazla ve dünya çapında 520'den fazla perakende mağazası olduğunu belirtmekte fayda var.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor - Son Dakika

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