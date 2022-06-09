Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti! - Son Dakika
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Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

09.06.2022 15:39
Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Giyilebilir teknoloji pazarının lideri Apple Watch oldu. Üstelik Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi rakiplerinin toplamını geçti.

Akıllı telefonlardan sonra giyilebilir teknolojilere olan ilgi de muazzam bir şekilde artmaya devam ediyor. Üreticiler her geçen gün daha fazla model ile her sınıftan insana satış yapmaya çalışıyor. Fakat içlerinde en popüler olanı Apple Watch, rakiplerini 3'e katladı.

Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamı kadar Apple Watch satıldı!

İçinde bulunduğumuz 2022 yılının 2. çeyrek satışlarına baktığımızda, Apple 32.1 milyon adet Apple Watch satarak listenin zirvesini garantiliyor. 2. sırada ise 10.9 milyon akıllı saat ve bileklik satan Samsung yer alıyor.

Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Hemen arkasında ise uygun fiyatlı akıllı bileklikleriyle satış rekorları kıran Xiaomi, 9.8 milyon adet giyilebilir teknoloji satarak listeye yerleşiyor. ABD ambargosu sonrasında akıllı telefon satışları dibi gören ve bu yüzden akıllı saat ve bilekliklere bel bağlayan Huawei ise 7.7 milyon adet satarak 4. sırada yer alıyor.

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Pazar paylarına baktığımızda ise genel tablo aşağıdaki gibi:

Apple: yüzde 30.5

Samsung: yüzde 10.3

Xiaomi: yüzde 9.3

Huawei: yüzde 7.3

Diğer markalar: yüzde 42.6

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti! - Son Dakika

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