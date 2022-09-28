Popüler Rus platformu Apple Store'dan kaldırıldı! - Son Dakika
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Popüler Rus platformu Apple Store'dan kaldırıldı!

28.09.2022 18:14
Popüler Rus platformu Apple Store'dan kaldırıldı!

Apple Rusya'ya karşı oldukça kararlı bir yaptırım uyuluyor. Teknoloji devi son olarak hedefine VKontakte platformunu aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu, hiç kuşkusuz insanlık açısından oldukça endişe verici gelişmelere sahne oluyor. Öte yandan tüm dünya, Rusya'ya karşı tepkilerini göstermek için ambargo uyguluyor. Bunların başında ise teknoloji devi Apple geliyor.

Apple, Rusya'nın VKontakte (VK) platformunu App Store'dan kaldırılıyor

Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmişti. O günden bu yana teknoloji alanında birçok yaptırıma maruz kaldı. Öte yandan Rus teknoloji şirketleri de savaş ortamından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Rusya'nın Facebook benzeri ünlü platformu VKontakte (VK), Apple Store'dan kaldırıldı.

Popüler Rus platformu Apple Store'dan kaldırıldı!

Apple, savaşın ilk aylarında Rusya'dan çıkmıştı. Rusya'ya karşı sert tavrını sürdüren teknoloji devi sadece VKontakte platformunu değil şirkete ait Mail.ru, VK Music ve Youla programlarını da mağazasından kaldırdı. Konuya ilişkin doğrulama VK Company Ltd. şirketinden geldi.

Artık bazı VK uygulamaları Apple tarafından engelleniyor, bu nedenle App Store'da indirilemez ve güncellenemezler. VKontakte uygulaması Apple cihazlarda da çalışmaya devam edecek. En önemlisi akıllı telefonlara daha önceden yüklenmiş olan VK uygulamaları çalışmaya devam ediyor.

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Öte yandan Rusya, Apple'a karşı boş durmuyor. Rusya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Rostelecom, Temmuz ayının sonlarında Apple bir saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 saat boyunca Apple servislerini karıştırmayı başardı. Apple müşterileri iki gün boyunca kendi sunucuları üzerinden yönlendiren Rus şirket, Apple'ın ağ trafiğini altüst etti.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Popüler Rus platformu Apple Store'dan kaldırıldı! - Son Dakika

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