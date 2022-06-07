Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

07.06.2022 12:12
Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Apple, ürünlerinde en iyi bileşenleri kullansa da servis ücretleri bu kalite standardından dolayı pek uygun olmuyor. İşte güncel fiyatlar.

Apple, ürünlerinde kullandığı bileşenlerin kalitesine çok dikkat ediyor ve mümkün olan segmentlerde en iyi parçayı kullanıyor. Malzeme kalitesi ve dayanıklılık açısından bu bir avantaj olsa da telefonunuza zarar gelmesi durumunda cebinizden binlerce lira çıkıyor. Apple, son yıllarda malzeme kalitesine daha çok önem verse de bugün Apple Store'daki fiyat güncellemesi nedeniyle servis ücretleri konusunda benzer memnuniyeti yaşayamayacağız.

WWDC 2022'nin ilk gününde pek çok yeni Apple ürünüyle tanıştık ve yazılımsal güncellemeler de başrolü oynadı. Gerçekleşen heyecanlı lansmanın ardından Apple Store Türkiye'de fiyat güncellemelerine gidildi. Ürünlere yansıyan fiyatların yanı sıra, servis ücretlerinde de artışlar yapıldı. Yeni listeyi haberimizde sizlerle paylaştık.

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Apple servis ücretleri için zam kararı aldı

Günümüzde AMOLED ve IPS gibi ekran teknolojileri kullanıldığı için basit bir ekran çatlağı bile binlerce liraya mal olabiliyor. Batarya ve diğer bileşenler de ucuz olmadığı için küçük kazalara karşı fobi besliyor olabilirsiniz.

Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Eğer iPhone'unuzun ekranını değiştirmek isterseniz, cihaz garanti kapsamında değilse aşağıdaki fiyat listesine tabii tutulacaksınız:

iPhone 13Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 13 Pro Max4.949 TLiPhone 13 Pro4.349 TLiPhone 134.349 TLiPhone 13 mini3.649 TL

iPhone 12Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 12 Pro Max4.949 TLiPhone 12 Pro4.349 TLiPhone 124.349 TLiPhone 12 mini3.649 TL

iPhone 11Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 11 Pro Max4.949 TLiPhone 11 Pro4.349 TLiPhone 112.449 TL
Apple servis ücretleri

iPhone XEkran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone XS Max4.949 TLiPhone XS4.349 TLiPhone X4.349 TLiPhone XR2.449 TL

iPhone 8Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 8 Plus1.829 TLiPhone 81.529 TL

iPhone 7Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 7 Plus1.829 TLiPhone 71.529 TL

iPhone 6Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 6s Plus1.829 TLiPhone 6s1.529 TLiPhone 61.539 TL

iPhone SE Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone SE (3. nesil)2.549 TLiPhone SE (2. nesil)2.549 TLiPhone SE1.539 TL

iPhone 5Ekran onarımı (garanti kapsamı dışında)iPhone 5s1.539 TL

Bataryaya gelince daha küçük bir liste görüyoruz. Garanti kapsamında olmayan eski cihazlar ile yeni cihazlar arasında teknolojiye göre makul bir fark olduğunu söylemek gerek. Garanti kapsamındaki cihazların bataryasının ücretsiz değiştirilmesi ise, her kullanıcının değerlendirmesi gereken bir hizmet.

iPhone modeliGaranti kapsamındaGaranti kapsamı dışındaiPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max,

iPhone XR, iPhone 11 Pro Max,

iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini0 TL1.179 TLiPhone SE (3. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPhone SE,

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,

iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus,

diğer tüm uygun modeller0 TL829 TL

Apple servis ücretleri

Telefonunuzun ekranı kırılsa yenisini mi alırsınız, yoksa ekranı onarır mısınız? Yorumlarda tartışalım.

YORUMLAR
500
Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu! Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple, servis ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

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