Apple sessiz kaldı! App Store'daki bu uygulamalara dikkat - Son Dakika
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Apple sessiz kaldı! App Store'daki bu uygulamalara dikkat

12.07.2022 23:00
Apple sessiz kaldı! App Store'daki bu uygulamalara dikkat

App Store'da yüzlerce iOS dolandırıcılık uygulaması olduğu ortaya çıktı. Apple'ın bu uygulamalara sessiz kalması meraklandırdı.

İlk olarak 2021 yılında fark edilen yüzlerce dolandırıcılık uygulamasının hala App Store'da olduğu ortaya çıktı. Mobil uygulama mağazasındaki tehlikeli yazılımları keşfeden güvenlik uzmanları, Apple'ın neden sessiz kaldığını merak ediyor. İşte dikkat etmeniz gereken iOS için dolandırıcılık uygulamaları.

Yüzlerce iOS dolandırıcılık uygulaması tehlike saçıyor

VPN Check'in güvenlik araştırmacıları tarafından hazırlanan yeni rapor, daha önce Avast tarafından keşfedilen 133 uygulamadan 84'ünün hala App Store'da olduğunu gözlemledi. Oldukça tehlikeli olduğu belirtilen uygulamaların, büyük paralar kazanması da dikkatlerden kaçmadı.

VPN Check araştırması, tehlikeli uygulamaların birden çok kategoriye yayıldığını ortaya koydu. Bu kategoriler arasında duvar kağıdı, burç ve fal, fotoğraf/video düzenleme, telefon temizleme ve gerçek olmayan antivirüs yazılımları bulunuyordu.

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VPN Check'in tahminine göre 84 adet uygulama geçtiğimiz yıldan bu yana en az 100 milyon dolardan fazla maddi gelir elde etti. Dolandırıcılık uygulamalarının, iOS kullanıcılarının cüzdanlarına sızdığı ve bilgilerini kopyaladığı ifade edildi.

Ayrıca App Store'daki zararlı yazılımların birden fazla teknik kullanarak dolandırıcılık yaptığı ifade edildi. Bazı uygulamalar sahte abonelikler üzerinden para kazanıyorken, bazıları ise kullanıcı faturasına ekstra maliyetler çıkarıyor.

Apple'ın bu uygulamalara sessiz kalması ise daha büyük bir felaketin habercisi niteliğinde. VPN Check'e göre Apple, hileli kazançlardan kendi komisyonunu alarak para kazanmaya devam ediyor. Ayrıca şirketin bu uygulamaları silmeyerek gelir akışını kırmak istemediği düşünülüyor.

Siz bu iOS dolandırıcılık uygulaması iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple sessiz kaldı! App Store'daki bu uygulamalara dikkat - Son Dakika

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