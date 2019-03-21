Apple Sessizce 10,5 İnç İpad Air ve Yenilenmiş İpad Mini Duyurdu

Apple
iPad Air 2019 ve iPad Mini 2019 Duyurdu
Apple sessizce 10,5 inç iPad Air ve yenilenmiş iPad mini duyurdu.
Apple WWDC 19 öncesi sessizce iki yeni model – iki yenilenmiş model duyurdu. iPad Air ve iPad mini. Her iki modelde Apple Pencil ile birlikte çalışabiliyor.
Apple çevrim içi mağazası sabahın erken saatlerinde kararmaya başladı. Bunun açık bir nedeni şirketin önümüzdeki haftaki büyük etkinliğinden WWDC19 önce duyuracağı bir değil iki modelin ortaya çıkması. Apple sessizce 10,5 inç iPad Air ve yenilenmiş iPad mini duyurdu.
Yeni ve daha büyük 10.5 inçli iPad Air selefine göre Yüzde 70 daha iyi bir performans sunuyor. Elbette bunu şirketin Neural Engine'li A12 Bionic Çipi sayesinde gerçekleştiriyor. İlk nesil Apple Pencil ile de uyumlu çalışacak model Yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip oluyor.
Uzun zaman sonra Yeni Bir iPad Mini'de Geliyor. 7.9 inçlik model yeni iPad Air'in tüm özelliklerine sahip oluyor. Eski modeline göre ekran yüzde 25 daha parlak ve çok daha ince bir gövdeyle sunuluyor. Apple Pencil desteği de oluyor.
Her iki yeni iPad de, görünürlüğü artırmak için yüzey camını ve ekranı birbirine yaklaştıran bir lamine ekrana sahip. Görünen o ki FACEID desteği yok. Zira Home Düğmesini ortada görüyoruz.
Renkler ve Seçenekler
Hem yeni iPad mini hem de iPad Air modeli, 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle Silver, Space Gray ve Gold renklerine sahip olacak.
Yeni iPad Mini 399 Dolar,
Yeni iPad Mini Wifi
destekli modeli ise 529 Dolar.
Yeni 10.5inç iPad Air Wifi Destekli 499 dolar
Yeni 10.5inç iPad Air Wifi – Hücresel Ağ Destekli 629 dolar.
Tüm bunların ötesinde, Apple'ın yeni iPad'lerini bu kadar az hayran kitlesiyle yani sessizce piyasaya sürmeyi seçmesi; Cupertino'daki yaklaşmakta olan basın etkinliği için planlarının yeni haber ve video servisleri etrafında dikkatleri toplamak olarak yorumlanıyor. 25 Mart'ta, şirketin yeni yayın yapan video ve haber servislerindeki perdeyi geri çekmesi bekleniyor ve bunu sahnede hiç yeni bir donanım olmadan yapabilir.
Bu iki yeni hizmetin duyurusunu da It's show time olarak bizlere sunmuştu.
Apple