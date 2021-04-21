Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler? - Son Dakika
BBC

Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?

21.04.2021 12:27
Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?, System.String[]

2021’deki ilk büyük tanıtım etkinliğini düzenleyen Apple, yeni ürünlerini gösterdi.

2021'deki ilk büyük tanıtım etkinliğini düzenleyen Apple, yeni ürünlerini gösterdi.

Sonbaharda sadece bazı Mac modellerinde sunulan yeni nesil M1 çipini artık iPad Pro modellerinde de görmek mümkün olacak.

Apple dünyada çip sıkıntısı yaşanırken bu çipin üretimini artırmayı başarmış gibi gözüküyor.

Şirketin tanıttığı bir diğer ürün ise, nesnelerin üstüne takılabilecek ve kaybolduklarında cep telefonlarından bulmayı sağlayacak AirTag vericileri oldu.

Bu ürünün Nisan sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

iMac masaüstü bilgisayarları da yeni bir tasarıma kavuştu.

Tanıtımda bahsedilmeyen, Apple'ın telefon ve tabletler için yeni güncellemesi olan iOS 14.5 ile uygulamaların, verilen izinler dışında hangi kullanıcı verilerini topladığını görmeye imkan sağlayacak. Facebook gibi ücretsiz servisler kullanıcıların bilgilerini toplayıp bunları reklamverenlere satarak para kazanıyor ve bu güncellemeyi eleştiriyor.

Apple'ın etkinliğinde tanıtılan ürünleri inceledik.

AirTag





Bu cihazlar bir süredir Apple hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Küçük bir disk şekline sahip bu vericiler herhangi bir nesneye iliştirilebiliyor ve konumları cep telefonlarından görülebiliyor.

Bu alandaki ilk ürün, kitlesel fonlama yöntemiyle 2014'te piyasaya sürülen Tile'dı.

AirTag'lerin fiyatı ABD'de 29 dolar, İngiltere'de 29 sterlin, Türkiye'de 299 lira olacak. Dörtlü paket halinde almak isteyen kullanıcıların ise 999 TL ödemesi gerekecek.

Apple'ın mühendislik program yöneticisi Carolyn Wolfman-Estrada cihazın 30 Nisan'da piyasaya çıkacağını, iPhone 11 ve daha yeni cihazlarla çalışacağını söyledi.

iMac





Apple'ın pazarlama müdürü Colleen Novielli, yedi ayrı renkte üretilen iMac bilgisayarlarını tanıttı.

Çoğu Apple ürününün aksine iMac'ler yıllardır güncellenmiyordu. 24 inçlik yeni bilgisayarlarda M1 çipleri olacak.

Cihazların RAM'leri ise 16 GB ile sınırlı kaldı.

Pazar analizi şirketi CSS'ten Leo Gebbie, Apple'ın iMac'leri güncellemek için büyük bir dönüşüm yaratan M1 çiplerini beklediğini söylüyor ve bu çiplerin tasarımı da etkilediğini belirtiyor.

Bilgisayarların Türkiye fiyatları 14 bin 999 TL'den başlıyor.

iPad: 5G ve M1 çipi

Apple'ın üretim müdürü Raja Bose, yeni iPad Pro'larda M1 çipi, ultra geniş kamera ve 5G bağlantısı olacağını söyledi.

Bose M1 çiplerinin ilk iPad işlemcisinden 1.500 kat daha hızlı grafik performansına sahip olduğunu duyurdu.





Yeni modellerde hafıza 2 TB'a kadar artırılabilecek.

iPad Pro'ların Türkiye'deki fiyatı 8 bin 599 TL'den başlıyor.

Pazar analizi şirketi IDC'den Daniel Goncalves, küresel tablet pazarının yedi yıl aradan sonra 2020'de ilk defa büyüdüğünü, bunda pandemi nedeniyle evlere kapandıktan sonra eğitim amaçlı tablet alımlarının da etkili olduğunu söylüyor:

"Tabletler sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde içerik tüketmek ve uzaktan eğitim almak isteyen tüketiciler için güvenilir bir alternatif olarak öne çıktı."

Goncalves evinde tablet olan hanelerin de bir kısmının tablet sayısını bu dönemde artırdığını aktarıyor.

Apple üyelik gerektiren yeni bir podcast platformunu da tanıttı. Bu, Apple'ın 2019'da duyurduğu daha fazla stream hizmeti verme hedefinin bir parçası.

Tanıtılan diğer ürünler arasında 4K HDR yayın yapabilen Apple TV ve baştan tasarlanmış bir Siri uzaktan kumandası da yer alıyor.

Analiz: James Clayton, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Bu tanıtımda çok fazla sürpriz yoktu.

Apple'ın kendi çiplerine yönelme hamlesi başarıyla devam ediyor.

M1 çipiyle piyasaya sürülen MacBook'lar o kadar beğenildi ki Apple birkaç ay sonra diğer cihazlarında da bu çipi kullanmaya başladı.

Apple'ın tanıttığı AirTag ise uzun zamandır bekleniyordu. Ürün halihazırda piyasada olan Tile'ı andırıyor fakat farklı bir mekanizma kullanıyor.

AirTag, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük şirketlerin fikirlerini kopyalamasının son örneği oldu. ABD'deki siyasetçiler böylesi adımları sevmezler.

Tanıtımda bahsedilenler kadar bahsedilmeyenler de dikkat çekiciydi.

Apple cep telefonları ve tabletlerdeki işletim sistemi olan iOS'a önümüzdeki hafta gelecek 14.5 güncellemesiyle uygulamaların hangi verileri topladığını görmemize izin verecek.

Kullanıcıların mahremiyetini korumak istediğini belirten Apple, diğer şirketlerin Apple cihazlar üzerinde topladığı verileri kısıtlamak istiyor.

Reklam gelirlerine bel bağlayan Facebook gibi şirketler ise bu hamleye karşı.

Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?
Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?
Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?
Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?

Tablet, Apple, Nisan, IOS, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı İlk yarıda Trabzon yükleniyor, Muslera savunuyor! Canlı anlatım İlk yarıda Trabzon yükleniyor, Muslera savunuyor! Canlı anlatım Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı         
19:25
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti         
18:48
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı         
18:05
Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor         
17:43
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı         
16:21
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak         
15:11
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
14:55
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 19:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei