Apple son model iPad, iMac ve AirTag'leri tanıttı: Yeni özellikler neler?

2021'deki ilk büyük tanıtım etkinliğini düzenleyen Apple, yeni ürünlerini gösterdi.

Sonbaharda sadece bazı Mac modellerinde sunulan yeni nesil M1 çipini artık iPad Pro modellerinde de görmek mümkün olacak.

Apple dünyada çip sıkıntısı yaşanırken bu çipin üretimini artırmayı başarmış gibi gözüküyor.

Şirketin tanıttığı bir diğer ürün ise, nesnelerin üstüne takılabilecek ve kaybolduklarında cep telefonlarından bulmayı sağlayacak AirTag vericileri oldu.

Bu ürünün Nisan sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

iMac masaüstü bilgisayarları da yeni bir tasarıma kavuştu.

Tanıtımda bahsedilmeyen, Apple'ın telefon ve tabletler için yeni güncellemesi olan iOS 14.5 ile uygulamaların, verilen izinler dışında hangi kullanıcı verilerini topladığını görmeye imkan sağlayacak. Facebook gibi ücretsiz servisler kullanıcıların bilgilerini toplayıp bunları reklamverenlere satarak para kazanıyor ve bu güncellemeyi eleştiriyor.

Apple'ın etkinliğinde tanıtılan ürünleri inceledik.

AirTag

Bu cihazlar bir süredir Apple hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Küçük bir disk şekline sahip bu vericiler herhangi bir nesneye iliştirilebiliyor ve konumları cep telefonlarından görülebiliyor.

Bu alandaki ilk ürün, kitlesel fonlama yöntemiyle 2014'te piyasaya sürülen Tile'dı.

AirTag'lerin fiyatı ABD'de 29 dolar, İngiltere'de 29 sterlin, Türkiye'de 299 lira olacak. Dörtlü paket halinde almak isteyen kullanıcıların ise 999 TL ödemesi gerekecek.

Apple'ın mühendislik program yöneticisi Carolyn Wolfman-Estrada cihazın 30 Nisan'da piyasaya çıkacağını, iPhone 11 ve daha yeni cihazlarla çalışacağını söyledi.

iMac

Apple'ın pazarlama müdürü Colleen Novielli, yedi ayrı renkte üretilen iMac bilgisayarlarını tanıttı.

Çoğu Apple ürününün aksine iMac'ler yıllardır güncellenmiyordu. 24 inçlik yeni bilgisayarlarda M1 çipleri olacak.

Cihazların RAM'leri ise 16 GB ile sınırlı kaldı.

Pazar analizi şirketi CSS'ten Leo Gebbie, Apple'ın iMac'leri güncellemek için büyük bir dönüşüm yaratan M1 çiplerini beklediğini söylüyor ve bu çiplerin tasarımı da etkilediğini belirtiyor.

Bilgisayarların Türkiye fiyatları 14 bin 999 TL'den başlıyor.

iPad: 5G ve M1 çipi

Apple'ın üretim müdürü Raja Bose, yeni iPad Pro'larda M1 çipi, ultra geniş kamera ve 5G bağlantısı olacağını söyledi.

Bose M1 çiplerinin ilk iPad işlemcisinden 1.500 kat daha hızlı grafik performansına sahip olduğunu duyurdu.

Yeni modellerde hafıza 2 TB'a kadar artırılabilecek.

iPad Pro'ların Türkiye'deki fiyatı 8 bin 599 TL'den başlıyor.

Pazar analizi şirketi IDC'den Daniel Goncalves, küresel tablet pazarının yedi yıl aradan sonra 2020'de ilk defa büyüdüğünü, bunda pandemi nedeniyle evlere kapandıktan sonra eğitim amaçlı tablet alımlarının da etkili olduğunu söylüyor:

"Tabletler sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde içerik tüketmek ve uzaktan eğitim almak isteyen tüketiciler için güvenilir bir alternatif olarak öne çıktı."

Goncalves evinde tablet olan hanelerin de bir kısmının tablet sayısını bu dönemde artırdığını aktarıyor.

Apple üyelik gerektiren yeni bir podcast platformunu da tanıttı. Bu, Apple'ın 2019'da duyurduğu daha fazla stream hizmeti verme hedefinin bir parçası.

Tanıtılan diğer ürünler arasında 4K HDR yayın yapabilen Apple TV ve baştan tasarlanmış bir Siri uzaktan kumandası da yer alıyor.

Analiz: James Clayton, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Bu tanıtımda çok fazla sürpriz yoktu.

Apple'ın kendi çiplerine yönelme hamlesi başarıyla devam ediyor.

M1 çipiyle piyasaya sürülen MacBook'lar o kadar beğenildi ki Apple birkaç ay sonra diğer cihazlarında da bu çipi kullanmaya başladı.

Apple'ın tanıttığı AirTag ise uzun zamandır bekleniyordu. Ürün halihazırda piyasada olan Tile'ı andırıyor fakat farklı bir mekanizma kullanıyor.

AirTag, büyük teknoloji şirketlerinin daha küçük şirketlerin fikirlerini kopyalamasının son örneği oldu. ABD'deki siyasetçiler böylesi adımları sevmezler.

Tanıtımda bahsedilenler kadar bahsedilmeyenler de dikkat çekiciydi.

Apple cep telefonları ve tabletlerdeki işletim sistemi olan iOS'a önümüzdeki hafta gelecek 14.5 güncellemesiyle uygulamaların hangi verileri topladığını görmemize izin verecek.

Kullanıcıların mahremiyetini korumak istediğini belirten Apple, diğer şirketlerin Apple cihazlar üzerinde topladığı verileri kısıtlamak istiyor.

Reklam gelirlerine bel bağlayan Facebook gibi şirketler ise bu hamleye karşı.