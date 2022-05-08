Apple sözünü tuttu: Dosyalar artık karışıklık yaratmayacak! - Son Dakika

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl iCloud Belgeleri ve Verileri'ni iCloud Drive 'a aktaracağını açıklamıştı. Firma, belgelerin ve verilerin iCloud Drive'da olması halinde karışıklığın önüne geçileceğini ve cihazların daha düzenli olacağını düşünüyordu. Apple, neredeyse bir yıl sonra artık geçişin tamamlandığını açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

Apple, iCloud Belgeleri ve Verileri iCloud Drive'a taşımasını tamamladı!

Teknoloji Devi Apple, karışıklığı önlemek ve düzeni sağlamak için bir yıl önce verdiği sözü tuttu. Şirket, neredeyse 12 ay sonra iCloud Belgeleri ve Verileri'nin iCloud Drive'a taşımasını tamamladı. iCloud belgeleri ve verileri, farklı uygulamalar arasında otomatik olarak senkronize oluyordu.

Apple konuyla ilgili ek olarak şu açıklamayı da yaptı:

"iCloud Belgeleri ve Verileri hizmetini kullandıysanız dosyalarınızı görmek için iCloud Drive'ı açmanız gerekir. iCloud Drive'a geçtiğinizde, kayıtlı dosyalarınızın iCloud'da kullandığı depolama alanı miktarı değişmez."

Teknoloji şirketi, Apple kullanıcılarına eski iCloud Belgeler ve Veriler hizmetinin durdurulduğunu ve iCloud Drive ile yer değiştirdiklerini açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili yaptığı açıklamada kullanıcıların dosyalarını görmemesi halinde iCloud Drive yazılımını etkinleştirmesi gerektiğini belirtti.

iPhone cihazlarda iCloud Drive etkinleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz;

Ayarlar

Kullanıcı adı

iCloud

iCloud Drive etkinleştir

Bu adımları tamamladıktan sonra dosyalar, Dosyalar uygulamasında görüntülenecek.

Macbook cihazlarda iCloud Drive şu şekilde etkinleştirilebilir;

Sistem Tercihleri

Apple Kimliği

iCloud

iCloud Drive etkinleştir

Bu adımları tamamladıktan sonra dosyalar, iCloud Finder'da yer alacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın değiştirdiği bu düzen gerçekten karışıklığın önüne geçecek mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.