Apple Store'a eleştiri yağmuru: Bu kez de Epic Games'in hedefinde! - Son Dakika
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Apple Store'a eleştiri yağmuru: Bu kez de Epic Games'in hedefinde!

26.05.2022 18:36
Apple Store'a eleştiri yağmuru: Bu kez de Epic Games'in hedefinde!

App Store, mağazasında şart koştuğu koşullar yüzünden birçok önemli isimden tepki topluyor. Şimdi de Epic Games CEO'sunun hedefinde.

Teknoloji devi Apple, App Store'da izlediği politikalar yüzünden zaman zaman gündem oluyor. Öyle ki son zamanlarda geliştiricilerden aldığı komisyonlarda yaptığı değişiklikler birçok şirket ve kişi tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu kez Epic Games CEO'sunun hedefi oldu.

Epic Games CEO'su, App Store'un "Geliştiriciler için hizmet dışı" olduğunu belirtti

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, App Store üzerinden fazla kazanç elde ettiği için Apple'ı hedef aldı. Daha önce birçok büyük ismin hedefinde olan konu bu kez de oyun geliştiricisinin Sweeney, Apple'ın "rekabet karşıtı" ve "tekelci" olduğunu iddia etti.

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Epic Games CEO'su, Apple Store'un uygulamalara vasatın altı gibi muamele gösterdiğini ve geliştiricilere hizmet dışı olduğunu belirtti. CEO, birçok önemli isim gibi Apple'ı adil olmamakla suçladı. Sweenet, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Apple Store'a eleştiri yağmuru: Bu kez de Epic Games'in hedefinde!

Buradaki sorun, klasik bir tekel bağıdır. Apple akıllı telefonlar üretiyor ve akıllı telefonlarından kar sağlıyorlar ve bunu hak ediyorlar. Ancak daha sonra tüm akıllı telefon alıcılarını uygulama mağazalarını yalnızca dijital içerik elde etmek için kullanmaya zorlamalı. Diğer tüm uygulama mağazalarının, bir milyar son kullanıcının sahip olduğu donanım konusunda onlarla rekabet etmesini engeller.

App Store, benzer sebeplerden dolay geçtiğimiz günlerde de Elon Musk'ın hedefindeydi. Musk, geçtiğimiz günlerde App Store'un uygulama geliştiricilerinden aldığı App Store komisyonu hakkında konuştu. Adaletsizliğe vurgu yapan iş insanı, App Store'un geliştiricilerden kestiği yüzde 30'luk komisyonun kesinlikle iyi niyetli olmadığını belirtti.

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Kaynak: Shiftdelete

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