Raspberry Pi, her zaman için kodlamayı daha kolay hale getirmeyi amaçladı. Bu amaçla uygun fiyatlı, kolay kodlanabilir donanımlar da üreten firma, son olarak fiziksel bir mağaza açtı.Elektronik eşyaları kurcalamayı seven ve kodlamaya ilgi duyan herkes, Rapsberry Pi'nin ismini duymuştur. Firmanın ürettiği düşük fiyatlı bilgisayarlar ARM-tabanlı işlemcilere, çeşitli girişlere, Wi-Fi ve Bluetooth girişlerine sahip.Firmanın amiral gemisi modeli Raspberry Pi 3 Model B+ sadece 35 dolara satılıyor. Daha küçük ve ucuz bir şey arayanlar için 25 dolarlık Raspberry Pi 3 Model A+ var. Daha az RAM'e ve daha az girişe sahip bu bilgisayar da çoğu durumda iş görüyor. Raspberry Pi Zero modelleri ise güç tasarrufu açısından oldukça makul cihazlar ve fiyatları 10 doların altında.Raspberry Pi'nin fiziksel bir mağazası olması her ne kadar beklenmedik olsa da çok şaşırtıcı değil. Firmanın tanıtım videosunda mağaza tüm göz alıcılığı ile sergileniyor. Ayrıca bir projeye giriştiğinizde ideal parçaları size tanıtan ve tavsiye eden birinin olması güzel bir şey.Mağazada ayrıca Raspberry Pi kupaları, plastik ve peluş oyuncaklar, klavyeler ve fareler almak da mümkün.