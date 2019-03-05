Son Dakika Haberleri: Apple Tahvillerini Nasdaq'a Transfer Edecek

Apple Tahvillerini Nasdaq'a Transfer Edecek

36 dakika önce

– Apple, dolar ve euro cinsinden tahvillerinin bir ksımını, 14 Mart tarihinde piyasa kapanışı sonrasında New York Borsası'ndan Nasdaq Tahvil Borsası'na taşıyacağını duyurdu.

Apple Tahvillerini Nasdaq'a Transfer Edecek, System.String[]
– Apple, dolar ve euro cinsinden tahvillerinin bir ksımını, 14 Mart tarihinde piyasa kapanışı sonrasında New York Borsası'ndan Nasdaq Tahvil Borsası'na taşıyacağını duyurdu.

Tahvillerin 15 Mart tarihinde işleme alınması bekleniyor.

Apple'dan gelen açıklamada, ABD hisse senetleri ve borç kotasyonlarını bir borsa altında konsolide etmek amacıyla tahvillerin transfer edileceği duyuruldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

14 Mart, Apple, Ekonomi
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